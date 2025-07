Barcelona finalizuje transfer. Wszystko ustalone, Lewandowski gotowy na zmianę

Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona w tym oknie transferowym jednak sprowadzi lewoskrzydłowego. Marcus Rashford ma przenieść się do "Dumy Katalonii" z Manchesteru United na roczne wypożyczenie z opcją wykupu za 30 milionów euro.

Fabrizio Romano podaje, że FC Barcelona pokryje całość jego pensji w wysokości 14 milionów euro. Angielski piłkarz miał zgodzić się na 15-procentową obniżkę swoich zarobków.

Lewandowski będzie miał nowego kolegę. Barcelona finalizuje transfer Marcusa Rashforda z Manchesteru United

Marcus Rashford teoretycznie może grać na pozycji środkowego napastnika, ale najlepiej czuje się na lewym skrzydle. Wiele wskazuje na to, że to właśnie tam Anglik będzie występował na co dzień, odciążając Raphinhę, który w tamtym sezonie grał na tej pozycji z konieczności i w zasadzie nie miał żadnej konkurencji.

Jedynym zawodnikiem, który ewentualnie mógłby zagrać na lewym skrzydle, był Ferran Torres. Teraz Hiszpan będzie mógł jednak w pełni skupić się na roli środkowego napastnika i zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. To oznacza, że Hansi Flick będzie miał dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o bardziej racjonalne zarządzanie minutami 37-letniego Polaka.

Przyjście Marcusa Rashforda na przestrzeni całego sezonu może oznaczać dla Hansiego Flicka olbrzymie ułatwienie. Transfer ten sprawi, że Niemiec będzie miał więcej wariantów do rotacji w pierwszej linii. Dzięki temu piłkarze w końcowej fazie sezonu będą nieco mniej zmęczeni, co może mieć wielkie znaczenie w meczach decydujących o tytułach. Pozwoli to również zminimalizować ryzyko wystąpienia licznych kontuzji. A nie ma się co oszukiwać - wypadnięcie Lamine Yamala czy Raphinhi byłoby dla Barcelony fatalne w skutkach.

Robert Lewandowski, poza możliwością lepszego zarządzania swoimi minutami na boisku, otrzyma również nowego partnera. Marcus Rashford w całej swojej dorosłej karierze zanotował ponad 80 asyst i zdobył niespełna 150 goli. Jeśli Anglik dobrze odnajdzie się w realiach hiszpańskiej piłki, jego obecność dla Roberta Lewandowskiego może oznaczać ogromną wartość dodaną.

Ostatnie miesiące zeszłego sezonu Marcus Rashford spędził na krótkim wypożyczeniu w Aston Villa. W 17 spotkaniach dla tego klubu zdobył 4 gole i zanotował 6 asyst.

