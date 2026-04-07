Barcelona dostała sygnał od Lewandowskiego. Chodzi o jego przyszłość. Dojdzie do rozmów

Robert Lewandowski zdobył w karierze wiele pięknych bramek, ale również takie, które można uznać za niecodzienne. Do tego drugiego grona można niewątpliwie zaliczyć trafienie z minionego weekendu przeciwko Atletico Madryt. Kapitan reprezentacji Polski skierował piłkę do siatki barkiem, odbijając futbolówkę po niefortunnym odbiciu jej przez bramkarza rywali. Dla "Dumy Katalonii" nieistotny był styl zdobycia bramki, a jej konsekwencje.

Dzięki Lewandowskiemu Barcelona wygrała 2:1 i w lidze hiszpańskiej powiększyła przewagę nad Realem Madryt do siedmiu punktów. Od meczu z Atletico minęło już kilkadziesiąt godzin, a hiszpańskie media wciąż rozpisują się o golu polskiego napastnika. Dziennikarze "Mundo Deportivo" wzięli pod lupę występ trzech piłkarzy: Joao Cancelo, Marcusa Rashforda i Lewandowskiego właśnie.

Lewandowski dał sygnał, że warto przedłużyć z nim kontrakt. W Hiszpanii są już pewni

Dobór zawodników w artykule jest nieprzypadkowy, bo to trzy nazwiska, których przyszłość w Barcelonie jest niepewna. Anglik jest wypożyczony z Manchesteru United i ewentualna kwota wykupu wynosi 30 milionów euro. Decyzja o uruchomieniu tej klauzuli wciąż nie zapadła, ale w starciu z Atletico Rashford ponownie wpisał się na listę strzelców i dał do myślenia włodarzom "Blaugrany". Podobna sytuacja dotyczy Cancelo. Portugalczyk jest wypożyczony z Al-Hilal.

Obrońca ma jeszcze rok ważnego kontraktu z saudyjskim klubem i Barcelona musiałaby zapłacić około 15 mln euro za piłkarza. Hiszpanie podkreślają, że Cancelo świetnie wkomponował się w zespół i przede wszystkim przy kontuzjach Alejandro Balde i Julesa Kounde stał się kluczowym zawodnikiem, który może grać po dwóch stronach boiska. To solidny argument za pozostaniem Portugalczyka na Camp Nou. Co więcej, Al-Hilal zainteresowane jest Markiem Casado i być może to będzie klucz do pozyskania Cancelo.

W artykule zaznaczono również, że Lewandowski swoim występem w Madrycie dał sygnał, iż zasłużył na przedłużenie kontraktu. "Polski napastnik, którego gol okazał się decydujący, ma wygasający kontrakt, a Barça chętnie zatrzymałaby go na kolejny rok, ale tylko pod warunkiem obniżenia pensji" - czytamy w tekście. Dodano również, że w najbliższym czasie Barcelona ma rozpocząć rozmowy z Pinim Zahavim, menedżerem Polaka, a negocjacje mają rzecz jasna dotyczyć przyszłości napastnika.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Robert Lewandowski

