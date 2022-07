Zakończyła się kilkunasto tygodniowa niepewność co do przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski po długiej walce został wreszcie zawodnikiem FC Barcelony. Hiszpanie za Polaka zapłacili 45 mln euro plus pięć mln euro bonusów. Nic więc dziwnego, że teraz na oficjalnych kontach hiszpańskiego klubu w mediach społecznościowych to właśnie Lewandowski pojawia się najczęściej.

W jednym z postów Hiszpanie pochwalili się grafiką i zdradzili, jaki przydomek "Lewy" otrzymał od klubu. Na zdjęciu widać Roberta Lewandowskiego, ociekającego złotem. Jak się okazało, nowy pseudonim Polaka to "LewanGOLDski".

Niepocieszeni są jednak kibice polskiego napastnika. Ich zdaniem postawa klubu w mediach społecznościowych jest mało profesjonalna. "Popracujcie nad grafikami. Wasza praca związana z transferem Lewandowskiego jest fatalna" - pisali internauci. Wcześniej Hiszpanie podpadli fanom "Lewego", nazywając go niemieckim napastnikiem .

W nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00 czasu polskiego kibice Roberta Lewandowskiego będą mogli doczekać się debiutu Polaka w barwach Barcelony. "Duma Katalonii" zmierzy się wtedy z Realem Madryt w Las Vegas.

