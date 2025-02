Barcelona czekała 82 lata. I koniec. Lewandowski i spółka z niewiarygodnym osiągnięciem

Wszystkie znaki wskazują na to, że najgorsze chwile w tym sezonie są już za Barceloną. Zespół Hansiego Flicka w listopadzie i grudniu przeżywał poważny kryzys, co skutkowało utratą pozycji lidera ligi hiszpańskiej i sporymi stratami do Realu Madryt i Atletico Madryt. Pojawiały się nawet głosy, że Blaugrana nie ma już czego szukać w rywalizacji o mistrzostwo. Początek 2025 roku zaprzeczył jednak tym prognozom.

Reklama