"Barca" zapowiada powrót "Lewego" do Monachium. "Wątpiący bardzo się mylili"

Paweł Czechowski Robert Lewandowski

Już we wtorkowy wieczór będziemy świadkami hitowego meczu Ligi Mistrzów - Bayern Monachium podejmie na Allianz Arena ekipę FC Barcelona. Już sama klasa obu zespołów sprawia, że spotkanie to zapowiada się na niezwykle fascynujące, ale jest w nim oczywiście jeszcze dodatkowy, bardzo interesujący podtekst - będzie to piłkarski powrót Roberta Lewandowskiego do Bawarii i jak przyznał serwis internetowy "Blaugrany" stanie się to co najmniej "dziwnym" doświadczeniem.

Zdjęcie Robert Lewandowski przez osiem lat strzelił multum goli dla Bayernu Monachium. Czy teraz, w Lidze Mistrzów, zdobędzie bramki również i przeciw Bawarczykom? / Christof STACHE / AFP - RONNY HARTMANN / AFP / AFP