Polscy kibice nie mieli by więc nic przeciwko, by w starciu z "Albicelestes" kapitan naszych "Orłów" wykazał się podobną skutecznością, jak w swoim klubie, FC Barcelona, przed startem mundialu. Dla " Dumy Katalonii " Lewandowski strzelił bowiem jak dotychczas w samej tylko lidze 13 goli i jest pod tym względem samodzielnym liderem zespołu.

FC Barcelona na pewno nie wysłucha ofert tylko za pięciu piłkarzy. Robert Lewandowski poza tą grupą

Jak się jednak okazuje nawet takie liczby nie sprawiły, by "Lewy" stał się dla zarządu "Blaugrany" postacią niezbywalną. Według informacji podawanych przez dziennikarza Gerarda Romero włodarze drużyny nie zamieścili napastnika na swojej liście piłkarzy będących nie do odsprzedania.

W spisie tym pojawili się za to inni uczestnicy MŚ 2022 i najmłodsi gwiazdorzy FCB: Pedri, Gavi, Alejandro Balde i Ansu Fati, czyli czterej reprezentanci Hiszpanii. Ich grono uzupełnił 23-letni Ronald Araujo który wciąż czeka na to, by zaleczyć do końca swoją kontuzję i pomóc w Katarze narodowemu zespołowi Urugwaju.

Robert Lewandowski poza FC Barcelona? Na razie można o tym zapomnieć

Oczywiście przenosiny Polaka nie majaczą na razie nigdzie na horyzoncie, natomiast gdyby faktycznie miało do nich dojść, to według portalu Transfermarkt Katalończycy mogli by spokojnie "zawołać" za "Lewego" kwotę w wysokości ok. 45 mln euro. To jednak na teraz rozważania pisane palcem po wodzie...