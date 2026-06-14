Aż huczy ws. Lewandowskiego. Nagle ostrzeżenie dla Polaka. "Spłacać"

Olbrzymie poruszenie wywołał Robert Lewandowski, gdy na krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 przestanie być zawodnikiem Dumy Katalonii. Od tamtej pory kibice i dziennikarze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie kolejnego klubu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Ten kuszony jest ofertami wielu piłkarskich gigantów z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych.

Teraz wydaje się, że najbliżej podpisania kontraktu z kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski jest Chicago Fire. Lewandowski bowiem w sobotę opuścił Hiszpanię i udał się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z właścicielami tego klubu na temat swojej ewentualnej przyszłości w tym zespole.

Podczas wizyty w USA "Lewy" miał nie tylko poznać szczegóły na temat swojej współpracy z klubem - właściciele Chicago Fire "odrobili bowiem lekcje" i przygotowali się do spotkania z napastnikiem. Ten miał w Stanach Zjednoczonych udać się do szkół, w których jego córki miałyby kontynuować edukację, a także zobaczyć lokalizację, w której jego małżonka Anna Lewandowska mogłaby otworzyć swoje centrum fitness.

Robert Lewandowski spotka się w Chicago z kibicami

Jak przekazał Mateusz Borek w Kanale Sportowym, zanim powróci do Europy, w Ameryce Północnej kapitana "Biało-Czerwonych" czeka jeszcze jedno, bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie... spotkanie z kibicami Chicago Fire. Dziennikarz w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na jedno.

"Dzisiaj o 17.30 czasu Chicago, czyli w Polsce będziemy mieć 1.30 w nocy, Robert Lewandowski ma pojawić się w barze w downtown w Chicago, żeby spotkać się z ludźmi. Tak sobie myślę, że wiesz, że jednak po tych 16 latach bycia w wielkim sporcie, i o ile Robert przychodzący do Dortmundu, to był taki Robert jeszcze chłopak z Ekstraklasy, powolutku chłonął ten wielki świat, ale umówmy się, że Bayern, Barcelona to już był ten najwyższy poziom zawodowego sportu, jakby w kontekście ochrony prywatności gwiazdy, takiego jednego jednak odcięcia od kibica. Ja mam takie wrażenie, że tutaj Robert będzie musiał wykonać, żeby spłacać pewne historie, trochę takiej pracy, do której nie był przyzwyczajony w ostatnich latach" - stwierdził.

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport