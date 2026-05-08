Aż huczy ws. Lewandowskiego i nagle taka decyzja jego żony. "Mam już lokalizację"

Nie ma w tej chwili głośniejszego nazwiska na transferowym rynku piłkarskim niż Robert Lewandowski. Niemal codziennie hiszpańskie i włoskie media prześcigają się w nowych informacjach ws. doświadczonego napastnika.

Sam Lewandowski, któremu czteroletni kontrakt z FC Barceloną kończy się 30 czerwca bieżącego roku, jeszcze nie ogłosił decyzji, gdzie chce kontynuować karierę. Prezes Laporta chciałby, by 37-latek został jeszcze w Hiszpanii na rok, ale sam piłkarz - według medialnych doniesień - nie ma być do tego przekonany.

Być może jednak Lewandowskiego do pozostania w Barcelonie przekona żona Anna. Lewandowska coraz bardziej jest bowiem związana z Hiszpanią pod względem biznesowym. W listopadzie 2024 roku w Barcelonie żona piłkarza otworzyła studio fitnessowo-sportowe Edan. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że bizneswoman - jak nazywają ją Hiszpanie - idzie dalej.

Lewandowska wygadała się ws. nowego biznesu

Lewandowska pochwaliła się bowiem, że otwiera nową siłownię w Barcelonie. - Mam już lokalizację, która bardzo mi się podoba - powiedziała żona Lewandowskiego dla serwisu EL Periodico. Dodała, że w tym tygodniu odbędą się kluczowe rozmowy ws. jej nowego biznesu.

Skoro Anna Lewandowska planuje nowe przedsięwzięcie w Barcelonie, oznacza to, że swoją przyszłość wiąże z tym miastem. Tym samym realniejszy stanie się scenariusz, że w Hiszpanii także będzie chciał pozostać Robert. Dlatego wciąż nie można wykluczyć nagłego zwrotu akcji i zamiast transferu 37-latka do Juventusu czy AC Milan, kapitan reprezentacji Polski zaakceptuje rolę zmiennika i pozostanie w Dumie Katalonii.

