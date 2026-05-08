Aż huczy ws. Lewandowskiego i nagle taka decyzja jego żony. "Mam już lokalizację"

Szymon Łożyński

Wciąż nie wiadomo, w jakim klubie w kolejnym sezonie będzie grał Robert Lewandowski. Nie można wykluczyć, że spory wpływ na decyzję doświadczonego napastnika będą miały plany biznesowe Anny Lewandowskiej. Żona piłkarza właśnie pochwaliła się kolejną inwestycją.

Robert Lewandowski w garniturze ze złotą statuetką buta, obok Anna Lewandowska w żółtej marynarce na tle logotypów.
Anna i Robert LewandowscyAnadoluGetty Images

Nie ma w tej chwili głośniejszego nazwiska na transferowym rynku piłkarskim niż Robert Lewandowski. Niemal codziennie hiszpańskie i włoskie media prześcigają się w nowych informacjach ws. doświadczonego napastnika.

Sam Lewandowski, któremu czteroletni kontrakt z FC Barceloną kończy się 30 czerwca bieżącego roku, jeszcze nie ogłosił decyzji, gdzie chce kontynuować karierę. Prezes Laporta chciałby, by 37-latek został jeszcze w Hiszpanii na rok, ale sam piłkarz - według medialnych doniesień - nie ma być do tego przekonany.

Być może jednak Lewandowskiego do pozostania w Barcelonie przekona żona Anna. Lewandowska coraz bardziej jest bowiem związana z Hiszpanią pod względem biznesowym. W listopadzie 2024 roku w Barcelonie żona piłkarza otworzyła studio fitnessowo-sportowe Edan. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że bizneswoman - jak nazywają ją Hiszpanie - idzie dalej.

Lewandowska wygadała się ws. nowego biznesu

Lewandowska pochwaliła się bowiem, że otwiera nową siłownię w Barcelonie. - Mam już lokalizację, która bardzo mi się podoba - powiedziała żona Lewandowskiego dla serwisu EL Periodico. Dodała, że w tym tygodniu odbędą się kluczowe rozmowy ws. jej nowego biznesu.

Skoro Anna Lewandowska planuje nowe przedsięwzięcie w Barcelonie, oznacza to, że swoją przyszłość wiąże z tym miastem. Tym samym realniejszy stanie się scenariusz, że w Hiszpanii także będzie chciał pozostać Robert. Dlatego wciąż nie można wykluczyć nagłego zwrotu akcji i zamiast transferu 37-latka do Juventusu czy AC Milan, kapitan reprezentacji Polski zaakceptuje rolę zmiennika i pozostanie w Dumie Katalonii.

