Aż huczy w sprawie Lewandowskiego, postawili sprawę jasno. Padł jeden warunek

Robert Lewandowski to jedna z gwiazd, która przyciąga największą uwagę - przynajmniej w ekipie FC Barcelona - przed hitowym starciem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG. O snajperze reprezentacji Polski aż huczy w hiszpańskich oraz francuskich mediach. Jedni dziennikarze upatrują w 35-latku bohatera ekipy ze swojego kraju, drudzy - ewentualnego kata.

Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski przystępuje do meczu z paryżanami po kapitalnym okresie gry w FC Barcelona z przerwą na mecze barażowe o awans na Euro 2024 z udziałem reprezentacji Polski.

W ośmiu ostatnich meczach La Liga "Lewy" strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Był także jednym z kluczowych piłkarzy w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z SSC Napoli. Kapitan polskiej kadry trafił do siatki w obu spotkaniach, prowadząc do awansu do najlepszej ósemki drużyn w Champions League. FC Barcelona wróciła na ten etap rywalizacji po czterech latach oczekiwania.