Anna Lewandowska w imponującym tempie i ze sporym rozmachem rozwija biznesy. Jednym z kluczy do sukcesu jest umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych. Żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony skupiła wokół siebie kilkumilionową publikę, która śledzi nie tylko nowinki z jej życia osobistego, ale także bierze udział w treningowych wyzwaniach i ogląda treści reklamujące kosmetyki czy suplementy "by Ann".



Zdaniem Moniki Sobień-Górskiej, autorki książki "Imperium Lewandowska", Anna jest na pewno "uzależniona" od Instagrama. Właściwie codziennie zamieszcza wpisy i relacje na InstaStories. Z tym większym zaskoczeniem przyjęto jej nagłe zniknięcie z sieci. Żona Roberta przez wiele dni nie odzywała się do swoich obserwatorów , co sprowokowało pytania dotyczące powodu absencji.

Pojawiły się nawet pewne teorie. Jedni przekonywali, że "Lewa" przeszła operację plastyczną, inni byli pewni, że po prostu potrzebowała odpoczynku i wyjechała na wczasy bez telefonu. Taką wersję przekazało otoczenie trenerki .

Powód nieobecności Anny Lewandowskiej jest bardzo prosty. Przebywa obecnie na wakacjach. Dobiegają one końca i niebawem wróci do swoich codziennych obowiązków ~ - wyjaśniono w oświadczeniu dla Pudelka.

W końcu, po dłuższej przerwie, odezwała się sama zainteresowana, która potwierdziła, że istotnie była na wakacjach . Wyjechała na nie razem z przyjaciółką, Aleksandrą Dec. "Jedna z najlepszych podróży w moim życiu. Czas wrócić do domu" - napisała obok fotografii z urlopu. To nie wszystko.

Gündogan rozmawiał z Lewandowskim o Barcelonie. „Widziałem szczęście na jego twarzy”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Aż huczy od pogłosek po wyjeździe Anny Lewandowskiej. Wzięła udział w programie?

We wpisie w mediach społecznościowych Anna ujawniła, że ona i Aleksandra wybrały się na Dominikanę. "Jedna z najlepszych podróży w moim życiu" - powtórzyła żona Roberta Lewandowskiego i umieściła wideo, w którym udokumentowano, jak panie spędzały wakacyjny czas.

Były jazda na quadzie, spacery po plaży, nurkowanie, bachata tańczona na ulicy, degustacja potraw, podróż łodzią i piękne widoki.

Film spotkał się z mieszanym odbiorem. Obok zachwytów są także mniej przychylne komentarze . "To jednak był telefon? Tak wygląda wyjazd naszych polskich celebrity odciętych od świata", "Wakacje bez telefonu i internetu z ekipą filmowa i dronami aby po powrocie wrzucić do internetu profesjonalnie zmontowany film z tychże wakacji" - kpią, odnosząc się do wcześniejszej deklaracji Anny.

Właśnie wróciłam z wyprawy życia. Spełniłam swoje marzenie, czyli zrealizowałam podróż z plecakiem bez telefonu i internetu. Wróciłam naładowana z wyczyszczoną głową i gotowa na nowe wyzwania ~ - twierdziła.

Pojawiły się podejrzenia, że Lewandowska i Dec w rzeczywistości wzięły udział w wyprawie organizowanej przez jedną ze stacji telewizyjnych i że dostały angaż w programie rozrywkowo-podróżniczym "Azja Express". Do takiego scenariusza pasowałyby plecaki, z którymi podróżowały obie panie, fakt, że wyjechały we dwie (w show występują pary) oraz to, że nie używały telefonów i że na bieżąco nie dzieliły się ze światem wrażeniami.

Żadnym sekretem nie jest natomiast jeden z powodów, dla którego na urlopie Annie nie towarzyszył Robert. Piłkarz już wrócił do treningów, zresztą rozpoczął się nowy sezon hiszpańskiej La Ligi. W obu pierwszych meczach wyszedł w podstawowym składzie Barcelony, lecz nie zdołał wpisać się na listę strzelców . Przez wzgląd na to niektórzy... powoli kładą krzyżyk na Polaku i apelują, by w jego miejsce do pierwszej jedenastki wprowadzić Ferrana Torresa. Ale "Lewy" z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Anna Lewandowska na meczu Barcelony / Joan Valls / Getty Images