Aż huczy od plotek. Komunikat prosto z Madrytu. Lewandowski w centrum akcji

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. We wczorajszych 4 meczach 1/8 finału padło aż 17 bramek. Największy wkład do tej puli wnieśli piłkarze Bayernu Monachium, którzy rozbili 6:1 Atalantę z Nicolą Zalewskim w składzie. Wynikiem 5:2 zakończyło się spotkanie Atletico Madryt z Tottenhamem, Liverpool przegrał 0:1 z Galatasaray, a FC Barcelona rzutem na taśmę wywalczyła wyjazdowy remis 1:1 z Newcastle United.

W pierwszym składzie "Dumy Katalonii" na St. James' Park wystąpił Robert Lewandowski, dla którego nie był to łatwy występ. Polak często musiał przepychać się z obrońcami rywali, niejednokrotnie operując z dala od bramki i nie mogąc liczyć na dogodne okazje po podaniach partnerów.

A w międzyczasie wciąż trwają dywagacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego i obsady pozycji napastnika w FC Barcelona. - Oprócz lewonożnego środkowego obrońcy, Barca poszukuje na następny sezon także napastnika. W tej chwili nie podjęto żadnej decyzji w sprawie Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca, tuż przed ukończeniem przez niego 38 lat. Ferran Torres, który rozpoczął sezon od świetnej passy bramkowej, stracił jednak formę i jest daleki od swojego najlepszego poziomu - pisze po wtorkowym meczu kataloński "Sport". A robi to nie bez kozery.

FC Barcelona. Co z Lewandowskim? Alvarez reaguje na plotki

Nie milkną bowiem plotki łączące gwiazdora Atletico Madryt Juliana Alvareza z ewentualnym transferem na Camp Nou. A atmosferę podgrzały teraz wypowiedzi samego zainteresowanego, który został poproszony o komentarz w tej sprawie po dublecie ustrzelonym w starciu z Tottenhamem w stolicy Hiszpanii.

- Skąd mam wiedzieć, nie wiem... Być może tak, być może nie - tymi słowami, jak donosi dzienni "Sport", Argentyńczyk odpowiedział na pytanie dotyczące gwarancji gry w barwach "Los Colchoneros" w przyszłym sezonie.

Także "Mundo Deportivo" cytuje wypowiedź Juliana Alvareza, który odniósł się wprost do doniesień łączących go z Barceloną.

- Co mam powiedzieć? Nigdy nic nie powiedziałem. Takie rzeczy się mówi, a potem rozprzestrzeniają się lotem błyskawicy w mediach społecznościowych. Mówisz jedno i to generuje komentarze, ale ja nigdy nic nie powiedziałem. Oczywiście, jestem szczęśliwy w Atlético Madryt. Bardzo szczęśliwy, walczymy we wszystkich rozgrywkach. To prawda, że jesteśmy w tyle w tabeli La Liga, ale dobrze radzimy sobie w Lidze Mistrzów, a do tego dochodzi finał Pucharu Króla - przekazał argentyński snajper.

Czy to właśnie on zastąpi Roberta Lewandowskiego po jego ewentualnym odejściu? Ta transakcja nie byłaby łatwa do przeprowadzenia, ale na ten moment niczego nie można definitywnie wykluczyć.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP

