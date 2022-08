Auto Roberta Lewandowskiego robi furorę w Barcelonie. Specjalna rejestracja

Robert Lewandowski, z rodziną, tymczasowo osiedlili się w Castelldefels, ok. 20 km od Barcelony . Szukają domu na stałe, ale większość rzeczy już sprowadzili do Hiszpanii.

Kapitan reprezentacji Polski robi też furorę na tamtejszych ulicach. Z Monachium przywiózł bowiem zielonego Bentleya.

Na ciekawą sprawę, związaną z samochodem Lewandowskiego, zwraca uwagę "Mundo Deportivo". Dziennik uchwycił na zdjęciu personalizowaną tablicę rejestracyjną auta polskiego piłkarza.

Bentley Roberta Lewandowskiego z dedykowaną rejestracją

M RL9999 - to rejestracja Bentleya Lewandowskiego. M oznacza Monachium, gdzie pojazd jest zarejestrowany. RL i cztery dziewiątki, to numery, które zażyczył sobie piłkarz. Są to bowiem jego inicjały, a cztery dziewiątki symbolizują numer, z którym Polak występował w Bayernie Monachium. Tablica rejestracyjna samochodu "Lewego" widoczna jest też na poniższym nagraniu.

Katalońska gazeta zwraca uwagę, że w Niemczech, za spresonalizowaną rejestrację trzeba zapłacić 10,20 euro. Zakazane są jedynie kombinacje liter symbolizujące organizacje nazistowskie.