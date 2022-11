Liga Mistrzów była w tym roku bezlitosna dla wielu gigantów. W rywalizacją po fazie grupowej pożegnali się m.in. piłkarze FC Barcelony , Juventusu i Red Bull Salzburg . Co więcej, w tegorocznych rozgrywkach zabrakło Manchesteru United . Angielski klub nie dostał się nawet do fazy grupowej, niezadowolenia z tego powodu nie krył przede wszystkim Cristiano Ronaldo . Portugalczyk liczył bowiem, że gra w barwach "Czerwonych Diabłów" zapewni mu występ w Lidze Mistrzów .

Austriacy zakpili w wielkich gigantów. Na nagraniu m.in. Lewandowski

Na nagraniu zobaczyć można kompilację piłkarzy, tańczących do piosenki... z filmu Disneya "High School Musical". Wymowny tytuł utworu ("We’re all in this together", a więc "Tkwimy w tym razem") idealnie przedstawia sytuację wielkich gigantów i austriackiego klubu. W końcu będą bowiem rywalizować w tym samych rozgrywkach.