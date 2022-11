Dwa ostatnie lata i Złota Piłka obnażyły płytkość Lewego. Nakłoniły dziennikarzy do porównania napastnika z jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. To zestawienie dla każdego, kto mierzy się z Messim jest przecież przegrane. Do 2020 r. gracz PSG zdobywał Złotą Piłkę sześciokrotnie. Zawsze przyjmował ją z pokorą. Ostatnie wspomnienie to jednak widok Polaka, który przed rokiem bił brawo Messiemu. Miał wtedy bardzo nieszczery uśmiech.

~ pisali dziennikarze ESPN.