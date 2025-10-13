Choć okienko na mecze reprezentacji potrwa jeszcze w poniedziałek i wtorek, odbędą się kolejne mecze eliminacji do mistrzostw świata i sparingi, to dla reprezentacji Polski zgrupowanie już się zakończyło, bo grała ona w czwartek i niedzielę. Najpierw pokonała Nową Zelandię, następnie - już o punkty - Litwę. Zawodnicy wracają do swoich klubów na cztery kolejne tygodnie.

Wracają więc tematy bieżące, w medialnym tle przewija się sprawa niepewnej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt z Barceloną trwa do 30 czerwca 2026. Co dalej? Tego nie wiadomo. Swapnil Bhopatkar z portalu Barcauniversal.com postanowił napisać artykuł, w którym podał trzy powody, dla których "Blaugrana" powinna rozważyć, czy na pewno chciałaby wypuścić z rąk naszego rodaka.

Pierwszy brzmi: "Zdolności strzeleckie i doświadczone przywództwo". Mowa o byciu weteranem w młodej szatni, doradzaniu kolegom. "Lewy" jest z rocznika 1988, Lamine Yamal urodził się 19 lat później. Żurnalista zaznaczył, że średnia wieku w zespole mistrzów Hiszpanii wynosi obecnie 25,5.

Przypomniał też, jakimi statystykami legitymuje się "RL9", który, póki co, nie schodzi poniżej pewnego poziomu.

Weźmy na przykład sezon 2024/25, w którym strzelił 42 gole we wszystkich rozgrywkach, w tym 27 w La Liga, co dowodzi jego niezwykłej regularności. Jego umiejętności strzeleckie pozostają niezrównane w obecnej kadrze Barcelony, co daje mu dużą przewagę w zaciętych meczach, w których kluczowe są doświadczenie i opanowanie

Drugi argument: "Ferran Torres nadal potrzebuje wsparcia". Dziennikarz podkreślił progres strzelecki Hiszpana, ale dorobek 19 goli w poprzedniej kampanii określił "niczym" w porównaniu do Lewandowskiego.

"Wciąż rozwija się jako środkowy napastnik i musi jeszcze wykazać się taką samą regularnością i umiejętnością wpływania w meczach o wysoką stawkę. Jego rola w drużynie rośnie, ale bardzo mu się przyda gra u boku doświadczonego napastnika, który może kierować ustawieniem. Dalsza obecność Polaka pozwoliłaby mu na dalszy rozwój bez pośpiechu, co zagwarantowałoby długoterminowy rozwój zarówno zawodnika, jak i zespołu" - czytamy.

Trzeci powód brzmi: "Nowy nabytek będzie potrzebował czasu". Bhopatkar zauważył, że styl gry "Dumy Katalonii" jest specyficzny, co mocno spowolniło aklimatyzację świeżo sprowadzonych do zespołu Marcusa Rashforda i Roony'ego Bardghjiego. "Bez Lewandowskiego jako punktu odniesienia i niezawodnego środkowego napastnika nowi zawodnicy mogliby poczuć dodatkową presję, co mogłoby spowolnić ich adaptację i zaburzyć spójność zespołu" - napisał.

Przypomniał, że sytuacja finansowa klubu jest trudna i potencjalne transfery Juliana Alvareza czy Erlinga Haalanda mogą okazać się niemożliwe. Zarząd ma celować w opcję mniej medialną, mniej doświadczoną, jak Etta Eyong. Młodzi snajperzy mogliby się od "Lewego" jeszcze wtedy pouczyć.

"Choć Barcelona ma w składzie młodych, utalentowanych zawodników, natychmiastowe i długoterminowe korzyści z zatrzymania Lewandowskiego w 2026 roku są oczywiste. Jego regularność w strzelaniu goli, niezrównane doświadczenie i umiejętność 'mentoringu' wschodzących gwiazd sprawiają, że jest niezastąpiony w realizacji obecnych celów klubu. Jego wypuszczenie latem przyszłego roku mogłoby spowodować niepotrzebne luki w ataku i zaburzyć równowagę zespołu" - stwierdził żurnalista w podsumowaniu.

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia

Robert Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w walce o nowy kontrakt Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert Lewandowski Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski i Dani Olmo to kluczowi gracze Barcelony. Ten drugi wciąż nie wie, gdzie spędzi rundę wiosenną AFP