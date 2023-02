"Antybohater" pozbawił bramki Lewandowskiego! W Hiszpanii są podzieleni

FC Barcelona umacnia się na fotelu lidera tabeli La Liga! W niedzielny wieczór podopieczni trenera Xaviego Hernandeza rozbili na Camp Nou Sevillę 3:0. W pełni szczęśliwy po końcowym gwizdku sędziego nie był jednak zapewne Robert Lewandowski, który nie zdołał strzelić upragnionego gola. Polak został jednak doceniony przez część hiszpańskich mediów za to, jak płynnie uczestniczył w grze drużyny, choć nie miał sytuacji strzeleckich, choć inni chwalili go za to... do jakich okazji zdołał dojść. Mimo tego podziału, występ "Lewego" został w Hiszpanii odebrany pozytywnie.