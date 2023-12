Jak na razie jednak nikt z trójki: Czesław Michniewicz , Fernando Santos , Michał Probierz nie przekonał. Dodatkowo wokół reprezentacji wciąż unosi się potężny niesmak, który pozostawiła za sobą afera premiowa, która wybuchła zaraz po mundialu w Katarze . To właśnie ona była jednym z tematów, do których odniósł się Robert Lewandowski w niedawnym wywiadzie dla Eleven Sports. Kapitan reprezentacji Polski mówił wówczas także wiele o odpowiedzialności na murawie.

Antoni Piechniczek bez litości dla reprezentacji Polski. Niespodziewane słowa o Lewandowskim

Za ten wywiad Lewandowski zebrał dużo krytyki. Po przeciwnej stronie barykady staje Antoni Piechniczek, który broni kapitana naszej kadry. - Dzisiaj przed mediami nic się nie ukryje i prędzej czy później i tak ta sprawa by wyciekła. Zresztą on nikomu nie powiedział, że jest debilem czy że nie umie grać w piłkę. On tylko powiedział, że nie grają na miarę swoich możliwości i nie są odpowiednio zaangażowani. Co się miał z nimi pieścić? Jeśli chce się coś osiągnąć w gronie piłkarzy, to trzeba czasem porzucić konwenanse i nazwać rzeczy po imieniu - ocenił były selekcjoner w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".