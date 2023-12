Anna zdradziła, oto świąteczna tradycja Lewandowskich. Trwa od wielu lat

Anna i Robert Lewandowscy przybyli do Polski osobno. Piłkarz jeszcze 22 grudnia miał do spełnienia obowiązki klubowe - FC Barcelona grała mecz towarzyski w amerykańskim Dallas, a napastnik znalazł się w kadrze na to spotkanie. Nie zakończyło się ono po myśli Katalończyków , którzy przegrali 2:3 z Clubem America z Meksyku.