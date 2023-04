Anna Lewandowska rozpoczęła internetowe wyzwanie, w ramach którego organizuje m.in. treningi na żywo na swoim profilu na Instagramie. Do akcji zaprasza różnych gości. Teraz wpadła na pomysł, by dołączył... jej mąż. Co na to Robert Lewandowski? Żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony zamieściła w sieci zdjęcie, na którym udokumentowała jego reakcję na propozycję. Ta mina mówi sama za siebie...