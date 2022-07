Anna Lewandowska zareagowała na doniesienia o transferze Roberta

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jest już tylko o krok od przenosin do FC Barcelona. Jak poinformował znany specjalista od rynku transferowego, Fabrizio Romano, "Duma Katalonii" ostatecznie porozumiała się z Bayernem Monachium, a oficjalne ogłoszenie ruchu, na który wyczekuje nerwowo cała, piłkarska Polska to kwestia najwyżej kilku dni. Na doniesienia dziennikarza zareagowała żona gwiazdora, Anna, co czujnie wychwycili internauci.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP NATALIA DOBRYSZCYCKA / AFP