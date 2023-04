Po tym, jak Pini Zahavi i otoczenie Roberta Lewandowskiego doprowadziło do transferu Polaka do Barcelony, zaczęły się spekulacje wokół okoliczności towarzyszących sprawie. Mówiło się m.in., że na przeprowadzce z Monachium do Katalonii szczególnie zależało Annie Lewandowskiej. Teraz, w podcaście "WojewódzkiKędzierski", żona napastnika opowiada, jak sytuacja wyglądała z jej perspektywy.