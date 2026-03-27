Anna Lewandowska wstawiła to chwilę po meczu. Tak przywitała Roberta

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski w meczu przeciwko Albanii nie wykorzystał paru dobrych momentów, ale ostatecznie to właśnie on dał sygnał do ataku swoim kolegom z drużyny, strzelając w 63. minucie meczu gola na wagę wyrównania wyniku. Jego wyczyny z trybun obserwowała uważnie żona. Anna Lewandowska postanowiła z honorami przywitać męża.

Robert Lewandowski w stroju piłkarskim obok Anny Lewandowskiej w różowej sukni wieczorowej.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska

Lewandowska, kiedy tylko może, stara się kibicować swojemu mężowi ze stadionu, nie zaś sprzed telewizora. Choć do Sztokholmu raczej już się nie wybierze, postanowiła tradycyjnie zabawić chwilę w Warszawie i obserwować na własne oczy grę jej męża na Stadionie Narodowym.

Pierwsza połowa spotkania przeciwko Albanii mogła podobać się polskim kibicom raczej przez pierwszych dziesięć minut. Biało-Czerwoni tworzyli okazje, jednak ich nie wykorzystywali. Ostatecznie do szatni schodzili w kiepskich nastrojach - w 42. minucie bramkę strzelili Albańczycy i na tablicy wyników pojawiło się 0:1.

Po przerwie to właśnie Lewandowski dał swoim kolegom sygnał do walki. Doświadczony napastnik wykorzystał rzut rożny w 63. minucie wykonywany przez Sebastiana Szymańskiego, wybił się w polu karnym i główką skierował piłkę do siatki. To oznaczało remis - potrzeba było jeszcze postawić kropkę nad "i". Tym zajął się dziesięć minut później Piotr Zieliński, który swoim fantastycznym golem przypieczętował wynik spotkania.

Robert Lewandowski przywitany przez żonę

Lewandowski zszedł z boiska niedługo przed końcem meczu. Później został jeszcze z kolegami i kibicami, ale wiedział, że ktoś już na niego czeka. Reprezentant Polski ubrany w kadrowe dresy ruszył z szatni ku opustoszałym trybunom i tam spotkał swoją żonę, która przyleciała do Polski wraz z córkami - Klarą i Laurą.

Małżonkowie zrobili sobie wspólne zdjęcie sami i z dziećmi, które trafiło później na Instagrama Lewandowskiej. Najsłynniejsza polska WAG była oszczędna w słowach i zamiast nich w opisie zdjęcia pojawiły się jedynie dwa serduszka - białe oraz czerwone - i oznaczenie konta jej męża.

rodzina obejmująca się na tle stadionu sportowego, mężczyzna całuje kobietę, jedno dziecko jest trzymane na rękach, drugie stoi obok w sportowym stroju z akredytacją na szyi
Anna Lewandowska tak przywitała Roberta Lewandowskiego

Kobieta obejmuje twarz sportowca w białej koszulce z nazwiskiem Lewandowski, oboje patrzą sobie w oczy, w tle inni ludzie skupieni na wydarzeniu sportowym.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska po meczu Polska - Senegal w 2018 roku
piłkarz w białej koszulce z czerwonym numerem 9 i opaską kapitana okazuje radość po zdobyciu gola na stadionie, trzymając w ręku ochraniacz na ramię, w tle inni zawodnicy i rozmyte trybuny pełne kibiców
Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial
