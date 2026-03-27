Anna Lewandowska wstawiła to chwilę po meczu. Tak przywitała Roberta

Lewandowska, kiedy tylko może, stara się kibicować swojemu mężowi ze stadionu, nie zaś sprzed telewizora. Choć do Sztokholmu raczej już się nie wybierze, postanowiła tradycyjnie zabawić chwilę w Warszawie i obserwować na własne oczy grę jej męża na Stadionie Narodowym.

Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola dla Polaków

Pierwsza połowa spotkania przeciwko Albanii mogła podobać się polskim kibicom raczej przez pierwszych dziesięć minut. Biało-Czerwoni tworzyli okazje, jednak ich nie wykorzystywali. Ostatecznie do szatni schodzili w kiepskich nastrojach - w 42. minucie bramkę strzelili Albańczycy i na tablicy wyników pojawiło się 0:1.

Po przerwie to właśnie Lewandowski dał swoim kolegom sygnał do walki. Doświadczony napastnik wykorzystał rzut rożny w 63. minucie wykonywany przez Sebastiana Szymańskiego, wybił się w polu karnym i główką skierował piłkę do siatki. To oznaczało remis - potrzeba było jeszcze postawić kropkę nad "i". Tym zajął się dziesięć minut później Piotr Zieliński, który swoim fantastycznym golem przypieczętował wynik spotkania.

Robert Lewandowski przywitany przez żonę

Lewandowski zszedł z boiska niedługo przed końcem meczu. Później został jeszcze z kolegami i kibicami, ale wiedział, że ktoś już na niego czeka. Reprezentant Polski ubrany w kadrowe dresy ruszył z szatni ku opustoszałym trybunom i tam spotkał swoją żonę, która przyleciała do Polski wraz z córkami - Klarą i Laurą.

Małżonkowie zrobili sobie wspólne zdjęcie sami i z dziećmi, które trafiło później na Instagrama Lewandowskiej. Najsłynniejsza polska WAG była oszczędna w słowach i zamiast nich w opisie zdjęcia pojawiły się jedynie dwa serduszka - białe oraz czerwone - i oznaczenie konta jej męża.

Anna Lewandowska tak przywitała Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska po meczu Polska - Senegal w 2018 roku

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial

