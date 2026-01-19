Anna Lewandowska wskoczyła w ubrania Roberta. Cena koszulki zwala z nóg

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że moda to dla niej świetna zabawa i nie boi się ona eksperymentować ze swoimi "outfitami". Tym razem sięgnęła do szafy męża i zaprezentowała w sieci stylizację opartą na jego ubraniach. Uwagę zwraca nie tylko na efekt końcowy, lecz także ceny poszczególnych luksusowych elementów garderoby.

Kobieta w beżowym płaszczu i ciemnych okularach przeciwsłonecznych patrzy w bok, w tle rozmyte otoczenie, w okrągłym kadrze młoda kobieta w czapce z daszkiem i białej koszulce z dużym nadrukiem.
Anna Lewandowska pokazała się w ubraniach mężaInstagram/annalewandowska, 305picsGetty Images

Anna Lewandowska na przestrzeni ostatnich lat przeszła niebywałą metamorfozę. Kobieta, która niegdyś szafę wypchaną miała dresowymi kompletami i wygodnymi sneakersami dziś nie ukrywa, że uwielbia bawić się modą, która pozwala jej swobodnie łączyć wiele ról. "Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą, to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu" - pisała swego czasu w felietonie dla "Twojego Stylu".

Anna Lewandowska paraduje w sieci w ubraniach Roberta. Jedno zwraca uwagę

Swoimi "modowymi perypetiami" trenerka fitness często chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem. 37-latka wskoczyła w ubrania męża, a efektami tej zabawy szybko pochwaliła się w sieci. Okazuje się, że przepastna szafa Roberta to dla niej niewyczerpane źródło inspiracji, zwłaszcza gdy brakuje pomysłu na "outfit" przed wyjściem.

"Okay, panie, ręce do góry. Która z Was podkrada partnerom ubrania z szafy?" - zapytała Lewandowska, przy okazji prezentując swoją propozycję stylizacji stworzonej w całości z ubrań ukochanego. Anna postawiła na koszulkę marki Rhude za "jedyne" 2300 zł, do której dobrała czapkę od Rotate Sunday za 250 złotych i koszulkę w kratę One Shirt, której cena wynosi 650 złotych. Aby dodać odrobiny kobiecości do stylizacji trenerka fitness dołączyła sporych rozmiarów czarną torebkę.

Ta propozycja "outfitu" od razu przypadła do gustu internautom. "Super stylówka", "Mega to wygląda", "Dobra koszula", "Fajna stylóweczka" - zachwycali się kibice w sekcji komentarzy. Kilka pań przyznało nawet, że podobnie jak Anna lubią one "wykradać" niektóre elementy garderoby z szaf swoich drugich połówek.

Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
Anna LewandowskaLukasz GdakEast News
Anna Lewandowska
Anna LewandowskaIMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East NewsEast News
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPA AKPA

