Zeszłoroczna przeprowadzka do Barcelony zmieniła bardzo dużo w osobistym i zawodowym życiu Anny Lewandowskiej. Nie ma wątpliwości, że kataloński klimat jej służy i teraz przeżywa ona swój najlepszy czas. "Uzmysłowiłam sobie, że jestem spełnioną bizneswoman, z dwiema wspaniałymi córeczkami, u boku wspaniałego męża, utalentowanego sportowca, który odnosi sukcesy. I troszkę przyhamowałam z moją intensywnością prac" - opowiada żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony w rozmowie z Chillizet.

Wcześniej nie można było jej zatrzymać, dziś sama pamięta o tym, by łapać balans. Nie lata już tak często do Polski, by osobiście doglądać biznesów. Potrafi zarządzać nimi na odległość i oddelegowywać zadania. Zatrudniła też nowe osoby, które pomagają jej w kierowniczych obowiązkach. Poza tym jej kalendarz wyznacza teraz szkoła dzieci.

Moje dzieci nie mogą opuszczać szkoły. Zwłaszcza Klara, która chodzi do brytyjskiej. W tym systemie nie ma takiej możliwości. Kiedy mój mąż jedzie na reprezentację Polski do kraju, ja już nie jadę z nim tak jak kiedyś, tylko teraz zostaję z dziećmi ~ - tłumaczy Anna.

Przy okazji rozprawia się z plotkami , jakoby to "Lewy" pomógł jej finansowo w interesach. "Wielu osobom się wydaje, że mam swoje biznesy, bo mój mąż w nie zainwestował. A mój mąż nie zainwestował ani złotówki w żaden mój biznes" - deklaruje, a jej wypowiedź odbija się w mediach głośnym echem.

Lecz to nie wszystko. Żona Roberta Lewandowskiego dość śmiało zdradza też kulisy zakładania swoich firm. Sygnalizuje, że dość szybko zorientowała się w oczekiwaniach konsumentów oraz rynku i po prostu na nie odpowiedziała.

Anna Lewandowska cieszy się, że dzięki nowemu systemowi pracy teraz w końcu ma czas dla siebie. Wcześniej wyglądało to inaczej. "Byłam zdeterminowana i podążałam za swoimi marzeniami. Jestem bardzo odpowiedzialną osobą, więc kiedy to otwierałam nowy biznes, nowy projekt, zawsze myślałam, kto jest wokół mnie, kto pracuje dla mnie, za kogo jestem odpowiedzialna, i co sobie i innym obiecałam. Żeby nie zawieść nikogo" - wyjaśnia.

Przyznaje, że nie wszystkie jej projekty były realizowane tak, jak tego chciała. Natomiast i tak może mówić o sukcesie, wszak jej marki są na rynku już od lat i radzą sobie dobrze. W czym tkwi sekret? M.in. w doborze doświadczonych wspólników oraz w inwestowaniu we własną wiedzę.

Zaczęło się od niewinnego bloga, strony internetowej, gdzie pisałam o radach dietetycznych. Poszłam na studia i szkolenia, zrobiłam tych szkoleń ponad 50. (...) Byłam jedną z pierwszych Polek, która zdobyła pewne certyfikaty fitnessu. Cały czas się rozwijałam ~ - mówi.

Ważne okazało się również "wychodzenie naprzeciw odbiorcom" oraz działanie zgodne z przekonaniami i stylem życia. "W momencie, gdy otwierałam coraz to nową firmę, to wszystko było holistyczne i spójne ze mną. To było coś, co miało się wydarzyć, bo przecież ja mówię o tym zdrowym żywieniu, o śnie, o suplementacji. U nas w domu suplementacja jest najważniejsza, mój mąż jest suplementowany przeze mnie, mówię o tych zdrowych lunchboxach, o kosmetykach, bo to też jest dbałość. Jak już pojawiły się kosmetyki, to kobiety mówią: 'Co dla mężczyzn?'. Mężowie nam podkradają kosmetyki, łącznie z moim mężem, który teraz używa moich kosmetyków" - wyjaśnia, skąd pomysł na założenie marek kosmetycznej, suplementacyjnej i cateringowej.

To nie koniec. Niebawem otwiera bowiem szkołę tańca i siłownię, i to w samym centrum Barcelony. A możliwe jest to dzięki ludziom, którymi się otacza. Oni dodają jej siły i motywacji. "Kiedyś powiedziałam, że mam pewną misję, chcę zmieniać nawyki Polaków na zdrowsze. Tę misję teraz realizuje z moimi wszystkimi elfami, które pracują w moich firmach i robią coś dobrego. Nie chcę się zatrzymać" - podsumowuje żona "Lewego".

