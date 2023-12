Popularność ma swoje blaski, ale i cienie, o czym nieraz przekonują się Robert i Anna Lewandowscy. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy ich ruch poddawany jest krytycznej ocenie. Ostatnio zagotowało się po publikacji nagrania , na którym wspólnie z córkami przygotowywali świąteczne pierniczki, używając mieszanki firmowanej ich nazwiskiem oraz robota kuchennego od firmy, z którą współpracuje "Lewa".



"Nie stać mnie na to, jak większość polskiego społeczeństwa", "To jest śmieszne, ze milionerzy muszą gary reklamować" ~ - oburzała się część internautów.

Do dobrych stron wielomilionowych zasięgów w sieci należy to, że można wykorzystać je do czegoś dobrego i potrzebnego. Niedawno żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony promowała charytatywną inicjatywę "Szlachetnej Paczki", innym razem uczulała w temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

"Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie psychiczne naszych maluchów. Wczoraj wieczorem, kiedy nie mogłam spać, czytałam o tym, jak wiele dzieci ma dzisiaj zaburzenia psychiczne. Co piąte dziecko ma problemy ze zdrowiem psychicznym, ma niską samoocenę i nie wierzy we własne siły. Chociażby zaangażowanie przez sport wspiera dzieci w tym właśnie problemie" - pisała Anna w mediach społecznościowych.



Teraz trenerka porusza następny ważny i trudny temat.

Anna Lewandowska pisze o trudnej prawdzie. "Bardzo mnie to poruszyło"

"Kompletnie nie spodziewałam się tylu wiadomości po moim ostatnim stories, na którym udostępniłam filmik programu Młode Głowy. Dziękuję Wam Mamy za zaufanie i za to, że podzieliłyście się ze mną swoimi rodzinnymi historiami. Bardzo mnie to poruszyło, bo sama jestem mamą" - rozpoczyna swój wpis Anna Lewandowska.

Kilka osób napisało mi, że ich dzieci, nastolatkowie mają za sobą próbę samobójczą… Wiem, nie jest to prosty temat przed świętami, ale nie potrafię tego nie poruszyć ~ - dodaje.

I od razu przyznaje, że dane policji są "przerażające". Wynika z nich, że w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost (do pięciu na jeden dzień!) prób samobójczych wśród młodzieży. To nie wszystko, bowiem co czwarta młoda osoba miała przyznać, że choć raz naszły ją myśli o odebraniu sobie życia.

Żona Roberta Lewandowskiego zastanawia się, co doprowadza do dzieci do tak dramatycznych kroków i decyzji. Czynniki mają być różne. Wśród nich wymienia sytuację w domu, presję w szkole, zachowania ze strony rówieśników.

"Obserwujmy bacznie swoje dzieci i uczmy szacunku i przyjaźni do rówieśników. Na pewno będę do Was wracać z tym tematem szerzej już w najbliższym czasie" - apeluje i zapewnia na koniec.

