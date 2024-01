Anna Lewandowska, choć ma wiele obowiązków na głowie, godzi pracę z macierzyństwem. Żona piłkarza FC Barcelony często pokazuje internautom, jak spędza czas ze swoimi pociechami i jakie zabawy organizuje im w Katalonii. Jak sama niegdyś ujawniła, Hiszpania otworzyła ją na nowe możliwości i dzięki temu, że podjęła się kilku nowych, ciekawych wyzwań, nie zwraca już tak dużej uwagi na to, co ludzie piszą o niej na portalach plotkarskich. We fragmencie wywiadu "Zza kulis" w Chili Zet influencerka wyznała, że przestała martwić się złośliwymi komentarzami. W dalszej części rozmowy odniosła się do samego hejtu w sieci, który dotyka znane osoby, w tym także jej męża Roberta Lewandowskiego. Napastnik "Blaugrany" często musi mierzyć się z falą krytyki po meczach, w których nie strzela goli.

"Chciałabym powiedzieć o czymś ważnym. Był taki moment, że miałam dosyć tego hejtu, że ludzie opiniują mnie nie znając mnie i mojego męża. Nie patrzą na to, jak dużą pracę każdego dnia wykonuje Robert, ile ma wyrzeczeń i to, że czasami nie jest z nami w domu, ale jest reprezentantem Polski i jest niesamowitym człowiekiem. To jednak na końcu nikt nie myśli o tym. Może być komuś przykro, ale ok, przyzwyczailiśmy się do tego, bo jak to się mówi, osoba znana musi się przyzwyczaić" - wyznała na antenie trenerka fitness.

Z jej ust opadły również znaczące słowa w kwestii wychowania dzieci.

Anna Lewandowska szczera do bólu. Tego jej fani mogli nie wiedzieć

Kobieta swego czasu zdradziła, że w jej głowie pojawiły się myśli, czy jest dobrą matką dla swoich córek. Ostatnio zaczęła coraz bardziej zagłębiać w kwestii rozwoju dzieci. Dlaczego jest do dla niej takie ważne? We wspomnianym wywiadzie zdradziła, że niepokoją ja dane w Polsce i chciałaby móc temu jakoś zaradzić.

Statystyki są przerażające, jeśli chodzi o depresję dzieci. A konkretnie, co się dzieje, jaki jest procent prób samobójczych u dzieci. Będę chciała mówić o tym coraz częściej, bo jestem mamą dwójki dzieci i moja jedna córka jest bardzo wrażliwa i ona już zadaje mi pytania, która mnie przerażają ~ wyznała.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Anna wypowiada się publicznie na takie tematy. Kobieta korzysta ze swoich wielomilionowych zasięgów także po to, by nagłośnić ważne społecznie problemy. "Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie psychiczne naszych maluchów. Wczoraj wieczorem, kiedy nie mogłam spać, czytałam o tym, jak wiele dzieci ma dzisiaj zaburzenia psychiczne. Co piąte dziecko ma problemy ze zdrowiem psychicznym, ma niską samoocenę i nie wierzy we własne siły. Chociażby zaangażowanie przez sport wspiera dzieci w tym właśnie problemie" - apelowała niegdyś w swoich mediach społecznościowych.

