Przy okazji przeprowadzki do Katalonii Robert Lewandowski podkreślał, jak ważne jest dla niego, by w Barcelonie dobrze poczuła się przede wszystkim jego rodzina. I to się udało. Żona i córka fantastycznie odnalazły się w nowej rzeczywistości. Anna Lewandowska zdradziła, że od jakiegoś czasu starali się przygotować Klarę i Laurę na życiowe zmiany .

"Od jakiegoś czasu przygotowywałam dziewczynki na możliwość przeprowadzki, dużo czasu spędziłyśmy też na Majorce i widzę, że dzięki temu szybko przyzwyczajają się do nowego miejsca" - wyjaśniła i dodała, że jest "zachwycona otwartością Katalończyków na innych ludzi".

Jeśli czas i możliwości pozwalają, Anna i córki bywają na Camp Nou, by osobiście kibicować "Lewemu". To dla piłkarza nieocenione wsparcie. Zresztą to właśnie w towarzystwie najbliższych Robert odpoczywa najchętniej. On i żona dobrze wiedzą, jak ważne jest zaangażowanie rodziców w aktywne wychowywanie dzieci.

W najnowszym wpisie na Instagramie Lewandowski pochwalił się miłym wieczorem z ukochaną . "Idealne zakończenie dnia" - podpisał zdjęcia. Para wybrała się na rowerową przejażdżkę przy zachodzie słońca. Tymczasem Anna udostępniła fotkę z córkami, a towarzyszący im opis rozpoczęła od słów: "Rodzinny czas". Później dodała coś jeszcze.

Najcenniejszy czas! Bliskość dla każdego malucha to ważna rzecz w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa dla dzieci i nas dorosłych - czytamy.

Internauci szybko zareagowali. Na fotkach widać twarze dzieci Roberta i Anny, co nie uszło ich uwadze. Z marszu zauważono jedno - podobieństwo Klary do taty, a Laury do mamy. "Klara podobna do Roberta, a Laura do Ani" - oceniono.

Oprócz tego nie brakuje wyrazów uznania za podzielenie się "życiową prawdą". "Tak, czas z dziećmi jest bezcenny", "Takie chwile i czas rodzinny są najpiękniejsze", "Pielęgnować takie chwile", "Trzy słodkie dziewczyny" - piszą.

Zdjęcie Robert i Anna Lewandowscy / Doug Peters / East News