Anna Lewandowska pokazała piękny kadr. Chwyta za serce

Kapitan reprezentacji Polski wraz z ukochaną i córkami przez wiele lat mieszkał w Niemczech, występując najpierw w barwach Borussii Dortmund , a następnie Bayernu Monachium .W ubiegłym roku "Lewy" dokonał jednak rewolucyjnych wręcz zmian, zamieniając niemiecką ligę na hiszpańską . Dołączył bowiem do klubu FC Barcelona. Dla Anny, Laury i Klary oznaczało to pożegnanie z Bawarią i rozpoczęcie życia w Katalonii. Całe szczęście, wszyscy członkowie rodziny dość szybko zaaklimatyzowali się w nowym kraju. Z pewnością pomógł tutaj fakt, że piłkarz, jego żona i córki mogli liczyć na swoje wsparcie i trzymali się razem.

Niestety, kariera piłkarska to nie tylko rozgrywki klubowe w danym kraju. Podobnie jak w roku poprzednim Robert Lewandowski wraz z pozostałymi zawodnikami "Blaugrany" wyruszył w tournee po Stanach Zjednoczonych, by przygotować się do nadchodzącego sezonu. Panowie wrócili już jednak do kraju, a Anna Lewandowska z utęsknieniem czekała, aż "Lewy" przekroczy próg ich domu. Trenerka fitness zamieściła nawet w sieci urocze zdjęcie , które podpisała: "Robert w domu. Nareszcie".