Anna Lewandowska podkręciła presję swoim wpisem na Instagramie

Anna Lewandowska dodała więc pikanterii negocjacjom Roberta Lewandowskiego i jego agenta Pini Zahaviego z Bayernem Monachium. Polak rozmawia o swej przyszłości w bawarskim klubie, a wiele wskazuje na to, że ten etap jego kariery może się niebawem skończyć. Robert Lewandowski jest łączony z FC Barcelona, część mediów podała nawet, że już się dogadał (chociaż formalnie nie ma on prawa prowadzić takich rozmów przy ważnym kontrakcie z Bayernem).

Bayern nie jest w stanie spełnić finansowych oczekiwań Polaka, ale nie jest ich w stanie spełnić FC Barcelona.

Robert Lewandowski przejdzie do FC Barcelona?

Wiadomo, że atmosfera między Robertem Lewandowskim a Bayernem Monachium jest napięta. Do odpadnięcia z Ligi Mistrzów, co staje tamą na drodze Polaka do zdobycia ważnego trofeum, wygrania Ligi Mistrzów i być może zdobycia Złotej Piłki, dochodzą jeszcze sprawy kontraktowe.

Anna Lewandowska zamieściła w relacji na Instagramie post, w którym oznajmia, że zaczyna uczyć się hiszpańskiego i pyta, czy ktoś ma w związku z tym jakieś rady. Post związany jest z jej wizytą na Majorce, więc nic w nim dziwnego, ale pojawił się akurat wtedy, gdy trwają negocjacje i gdy Roberta Lewandowskiego łączy się z przenosinami do Hiszpanii.

Piłkarz opuścił Polskę, gdzie grał w Lechu Poznań, w czerwcu 2010 roku. Od 12 lat gra w Niemczech, najpierw w Borussii Dortmund, a następnie Bayernie Monachium.