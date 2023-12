Gdy dzwonią do nas wolontariusze ze Szlachetnej Paczki i pytają, czy w tym roku weźmiemy udział w akcji, zawsze odpowiadamy, że tak. To wspaniała inicjatywa, która mobilizuje ludzi do pomagania innym

Anna Lewandowska nie ma zamiaru ukrywać tego przed córkami. "Wtedy tłumaczę im..."

To doświadczenie zdecydowanie kształtuje moje podejście do pomagania innym. Choć nie ukrywam, że czasami udział w różnych akcjach charytatywnych przywołuje we mnie też przykre wspomnienia

Wartości i potrzebę pomagania innym czerpała od mamy, która wpoiła jej, że "największą radość przynosi dzielenie się tym, co mamy z innymi". "W moim dzieciństwie zawsze dostawaliśmy z bratem jednego cukierka i mama zawsze nas zachęcała, żebyśmy się nim dzielili, choć w kieszeni miała drugi. Dopiero wtedy, gdy się podzieliliśmy, dostawaliśmy kolejny. To uczucie dzielenia się z innymi zawsze zostanie ze mną" - przypomina.

"Z dziewczynkami często robimy porządki w domu i zabawki, którymi już się nie bawią, pakujemy do paczek i oddajemy potrzebującym. Wtedy tłumaczę im, dlaczego to robimy i wtedy padają pytania o to, dlaczego są rodziny, które nie mają pieniędzy. To są trudne rozmowy i trudne pytania, ale uważam, że trzeba je prowadzić i budować w dzieciach wrażliwość na odczucia i potrzeby innych" - podsumowuje żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony.