Anna Lewandowska wykorzystuje swoje milionowe zasięgi w mediach społecznościowych do promowania zdrowego stylu życia. Żona napastnika FC Barcelony dzieli się z fanami fit przepisami, układa plany treningowe i organizuje obozy sportowe, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Co ważne, Anna nie działa tylko w Polsce.

Przed tym wydarzeniem kobieta wybrała się na krótki wypad do Paryża.

Anna Lewandowska szaleje we Francji, a w komentarzach burza. Nie mają litości