Choć Anna i Robert Lewandowscy są zakochani w Hiszpanii, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia zdecydowali się spędzić w Polsce. Niestety wracali do ojczyzny osobno, bowiem gwiazdor futbolu znalazł się w składzie na towarzyski mecz FC Barcelony z Clubem America rozegranym w Dallas 22 grudnia. Podopieczni Xaviego nie sprawili sobie dodatkowego prezentu pod choinkę , bowiem przegrali starcie z rywalem 2:3. "Lewy" po spotkaniu od razu przyleciał do Polski.

Tradycyjnie, jak co roku publikował w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie z partnerką i córkami: Klarą i Laurą. Małżeństwo pozowało z pociechami na tle pięknie udekorowanej choinki. Kobieta zaprezentowała się w obcisłej, brązowej sukience, a jej mąż postawił tego dnia na ciemny garnitur, do którego dobrał jasny golf. Następnie zawodnik zwrócił się do kibiców w trzech językach: ojczystym, angielskim i hiszpańskim i złożył internautom życzenia. Później wspólnie z trenerką fitness podjął się nietypowego wyzwania. O co chodziło?