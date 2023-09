Anglicy zaskoczyli ws. oceny Roberta Lewandowskiego. Wytknęli mu jedno

To był udany wtorkowy wieczór dla piłkarzy i kibiców Barcelony. Podopieczni Xaviego Hernandeza pokonali Royal Antwerp 5:0, udanie rozpoczynając nową edycję Ligi Mistrzów. Przed "Dumą Katalonii" w drugiej kolejce najtrudniejszy mecz ze wszystkich w grupie - wyjazd na Estadio do Dragao do Porto.