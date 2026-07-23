Amerykanie wprost o debiucie Lewandowskiego. On wszystko "popsuł". Są jednomyślni

Najlepszy polski piłkarz w historii wreszcie ma już za sobą pierwsze minuty w Major League Soccer. Przełomowy moment miał nadejść już w zeszłym tygodniu, jednak na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne. Kilka godzin temu na Florydzie pogoda okazała się łaskawa dla zawodników oraz kibiców. Gorzej z formacją defensywną Interu Miami. Ta sprawiła, że doświadczony gracz z Warszawy zakończył potyczkę bez gola.

Na terenie obecnych mistrzów Stanów Zjednoczonych kompletnie przyćmił go autor dubletu, Luis Suarez. Urugwajczyk był o krok od hat-tricka, ponieważ jedna z jego akcji zakończyła się skuteczną dobitką kolegi. Taki występ wystarczył do tego, by amerykańscy dziennikarze określili go głównym bohaterem widowiska. Na wielu portalach powtarza się zdanie, iż to właśnie on popsuł długo wyczekiwany debiut Robertowi Lewandowskiemu.

Miami zaskoczyło "Lewego". Zabrał głos po debiucie. Wskazał powód porażki

MLS. Luis Suarez przyćmił Roberta Lewandowskiego. To on został bohaterem Amerykanów

Powyższe stwierdzenie padło już w tytule pomeczowego podsumowania "abc7chicago.com". "Lewandowski miał 27 kontaktów z piłką i oddał jeden strzał w ciągu 62 minut, zanim został zastąpiony przez Robina Loda. Po meczu porozmawiał z Suarezem, a następnie udał się na trybuny, gdzie podpisywał koszulki i szaliki dla kibiców" - czytamy z kolei na "miamiherald.com". Przedstawiciele "usatoday.com" zauważyli natomiast udział Polaka przy pierwszym trafieniu dla jego drużyny.

"Lewandowski, jeden z najlepszych napastników na świecie przez prawie dwie dekady, był gotowy rzucić się na każde źle zagrane podanie i być może sama jego obecność wystarczyła, aby rozproszyć koncentrację Riosa Novo" - napisali. Golkiper Interu popełnił błąd, będąc naciskanym przez Roberta Lewandowskiego. Argentyńczyk nie trafił w futbolówkę po otrzymaniu podania od obrońcy. Na jego szczęście w porę obudzili się koledzy z drużyny, którzy odwrócili losy spotkania, wygrywając 3:2.

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP

Robert Lewandowski Chicago Fire Media materiały prasowe





Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport