Amerykanie wprost o debiucie Lewandowskiego. On wszystko "popsuł". Są jednomyślni
Robert Lewandowski w nocy z środy na czwartek polskiego czasu zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nasz rodak nie dość, że nie wpisał się na listę strzelców, to na dodatek wraz z kolegami opuścił Florydę bez choćby jednego punktu. Od razu po ostatnim gwizdku znalazł się on pod lupą amerykańskich dziennikarzy, którzy podobnie jak kibice z kraju nad Wisłą, z niecierpliwością czekali na pierwszą potyczkę napastnika za oceanem.
Najlepszy polski piłkarz w historii wreszcie ma już za sobą pierwsze minuty w Major League Soccer. Przełomowy moment miał nadejść już w zeszłym tygodniu, jednak na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne. Kilka godzin temu na Florydzie pogoda okazała się łaskawa dla zawodników oraz kibiców. Gorzej z formacją defensywną Interu Miami. Ta sprawiła, że doświadczony gracz z Warszawy zakończył potyczkę bez gola.
Na terenie obecnych mistrzów Stanów Zjednoczonych kompletnie przyćmił go autor dubletu, Luis Suarez. Urugwajczyk był o krok od hat-tricka, ponieważ jedna z jego akcji zakończyła się skuteczną dobitką kolegi. Taki występ wystarczył do tego, by amerykańscy dziennikarze określili go głównym bohaterem widowiska. Na wielu portalach powtarza się zdanie, iż to właśnie on popsuł długo wyczekiwany debiut Robertowi Lewandowskiemu.
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Powyższe stwierdzenie padło już w tytule pomeczowego podsumowania "abc7chicago.com". "Lewandowski miał 27 kontaktów z piłką i oddał jeden strzał w ciągu 62 minut, zanim został zastąpiony przez Robina Loda. Po meczu porozmawiał z Suarezem, a następnie udał się na trybuny, gdzie podpisywał koszulki i szaliki dla kibiców" - czytamy z kolei na "miamiherald.com". Przedstawiciele "usatoday.com" zauważyli natomiast udział Polaka przy pierwszym trafieniu dla jego drużyny.
"Lewandowski, jeden z najlepszych napastników na świecie przez prawie dwie dekady, był gotowy rzucić się na każde źle zagrane podanie i być może sama jego obecność wystarczyła, aby rozproszyć koncentrację Riosa Novo" - napisali. Golkiper Interu popełnił błąd, będąc naciskanym przez Roberta Lewandowskiego. Argentyńczyk nie trafił w futbolówkę po otrzymaniu podania od obrońcy. Na jego szczęście w porę obudzili się koledzy z drużyny, którzy odwrócili losy spotkania, wygrywając 3:2.