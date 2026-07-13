Amerykanie przeszli samych siebie. Wiadomo, co chcą zrobić "Lewemu". To nie żart

- Widzimy Lewandowskiego na równi z Messim pod względem umiejętności - oznajmił trener Chicago Fire, Gregg Berhalter, kiedy jeszcze nie miał podpisu Polaka na kontrakcie.

Latem 2023 roku argentyńskiego wirtuoza witano w Interze Miami przy pełnym stadionie - na trybunach zasiadło 20 tys. ludzi. "Lewy" o takim prologu może tylko pomarzyć. Zamiast tłumu rozentuzjazmowanych fanów - grupka fotoreporterów i dziennikarzy w przyciasnej sali konferencyjnej.

Robert Lewandowski w finale MŚ. Polak pokaże się kibicom w loży VIP. Wcześniej skromne przywitanie w Chicago

- Dziwi mnie miejsce i czas prezentacji. Prezentacja ma być w jakiejś małej salce, do której wejdzie 100 osób. Jest zaplanowana pół godziny przed pierwszym gwizdkiem w półfinale mundialu - powiedział w Kanale Sportowym przebywający obecnie w USA Mateusz Borek.

Taki scenariusz dla polskich kibiców to ogromne zaskoczenie. Pamiętamy doskonale powitanie Lewandowskiego na Camp Nou w obecności blisko 60 tys. widzów. Wtedy nikt nie miał wątpliwości, że La Liga dostaje gwiazdę światowego formatu.

Teraz "Lewy" zostanie po prostu przedstawiony na konferencji prasowej. Stanie się to w momencie, gdy futbolowy świat będzie już skupiony na pierwszym półfinale mundialu: Francja - Hiszpania. Dokładnie 30 minut przed pierwszym gwizdkiem.

W Wietrznym Mieście będzie wtedy godz. 13:30. W Polsce - 20:30. Wtorek, 14 lipca 2026 roku.

- Nie ma piłkarza, który w ostatnich 15 latach zdobyłby w topowych europejskich ligach więcej bramek od Roberta Lewandowskiego. To absolutna legenda. To byłby świetny transfer nie tylko dla Chicago Fire, ale dla całej ligi, aby mieć zawodnika takiego kalibru - to jeszcze raz trener Berhalter sprzed paru tygodni.

Te słowa nijak nie przystają do "rozmachu" organizacyjnego Amerykanów. Wiadomo jednak, że bonusem specjalnym dla "Lewego" ma być miejsce w loży VIP, które ma zająć w trakcie niedzielnego finału MŚ. Wtedy miliardy widzów zobaczą nową twarz Major League Soccer.

Niewykluczone, że w nowych barwach RL9 zadebiutuje trzy dni wcześniej, czyli w czwartek amerykańskiego czasu. Tego dnia "Strażacy" na swoim obiekcie zmierzą się z Vancouver Whitecaps, którego zawodnikiem pozostaje Thomas Mueller. W Polsce będzie już wtedy 17 lipca - noc, godz. 2:30.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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