Amerykanie ogłaszają, jednak nie tylko Lewandowski. Hit transferowy o krok

Mimo rozpoczętego kilka dni temu mundialu wciąż bardzo gorąco jest na rynku transferowym w kontekście Roberta Lewandowskiego. Ten już jakiś czas temu oficjalnie poinformował, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 rozstanie się z FC Barcelona i po czterech latach przybierze nowe barwy klubowe.

Wśród faworytów oraz kandydatów do ewentualnego zatrudnienia napastnika wymieniano kluby z Arabii Saudyjskiej, MLS, a również gigantów z Włoch - Juventus i AC Milan. Tajemnicą nie jest jednak, że najbardziej konkretny był przedstawiciel ze Stanów Zjednoczonych, czyli Chicago Fire. Klub nie ukrywał zainteresowania usługami reprezentanta Polski, a w mediach pojawiły się nawet informacje, na jakie zarobki mógłby liczyć gracz.

Mimo to w całym zamieszaniu brakowało konkretów. Aż do teraz. W piątek wieczorem Lewandowski wsiadł w samolot i udał się do USA, by negocjować ewentualny transfer. Co ciekawe, ekipa ze stanu Illinois ma rozmawiać nie tylko z napastnikiem. Kilka informacji w tej kwestii przekazał ESPN.

A jednak, nie tylko Lewandowski. To byłby hit

Otóż zdaniem Amerykanów poważnie zainteresowany grą w barwach "strażaków" jest Leon Goretzka, czyli dobry znajomy Lewandowskiego za czasów gry w Bayernie Monachium. Nie brakuje również wieści ws. 37-latka. Jak dodano, klub jest blisko pozyskania napastnika. Brakuje jednak ostatecznego zdecydowania.

- Źródło ESPN potwierdziło, że niemiecki reprezentant i pomocnik Bayernu Monachium Leon Goretzka jest zainteresowany transferem przez klub MLS Chicago Fire. Źródło potwierdziło również, że Chicago nadal prowadzi rozmowy z byłym kolegą Goretzki, Robertem Lewandowskim. Klub jest "bliski, ale nie zdecydowany" w kwestii pozyskania napastnika Barcelony i Polski - czytamy.

Czy Lewandowski faktycznie zdecyduje się na MLS i Chicago Fire? Na odpowiedź należy jeszcze poczekać. Wydaje się jednak, że Polak bliżej transferu za ocean nigdy przedtem nie był.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Leon Goretzka GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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