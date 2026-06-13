Amerykanie kuszą Lewandowskiego, na jaw wychodzą szczegóły. Tak zareagował Polak

Szerokim echem niesie się sytuacja Roberta Lewandowskiego. Doświadczony napastnik już jakiś czas temu ogłosił, że sezon 2025/2026 był jego ostatnim w barwach FC Barcelona i rozstanie się z klubem. W mediach od razu ruszyły spekulacje, gdzie może on trafić jako wolny agent. Najgłośniej było o MLS, Arabii Saudyjskiej oraz kierunku włoskim.

Dwie ostatnie opcje jednak dość szybko stały się nieaktualne, a w przypadku Saudyjczyków nawet poniekąd nieprawdziwe. Tajemnicą nie było jednak zainteresowanie ze strony amerykańskiego Chicago Fire. Klub ze stanu Illinois od samego początku był przekonany, że chce pozyskać Polaka.

Do konkretów jednak nie dochodziło, aż dotąd. Dość nieoczekiwanie Lewandowski wsiadł w samolot i poleciał prosto do Chicago. Wszystko po to, by podjąć się negocjacji z ekipą w sprawie ewentualnego transferu. Czy do niego dojdzie? Nie wiadomo. W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast szczegóły tego, co zaproponowali mu już przedstawiciele klubu w ramach "pierwszego kontaktu".

Kołtoń ujawnia ws. Lewandowskiego. "Szczęka opadła"

Kilka informacji w tej kwestii przekazał Roman Kołtoń. Jego zdaniem prezentacja Amerykanów spowodowała, że piłkarzowi "opadła szczęka". Zainteresowany miał być nastawiony do tego kierunku dość sceptycznie, lecz teraz sytuacja ma wyglądać nieco inaczej. Co ciekawe, działacze nie zapomnieli nawet o żonie piłkarza, Annie.

- McDonald's Park, tak ma się nazywać nowy stadion Chicago Fire. Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi "szczęka opadła". A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże. Itp, itd. Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? Dwa, a nawet trzy lata, ponieważ nowy obiekt - w centrum Chicago - ma zostać otwarty w 2028 roku - czytamy.

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Czy Lewandowski faktycznie zdecyduje się na MLS i Chicago Fire? Na odpowiedź należy jeszcze poczekać. Wydaje się jednak, że Polak bliżej transferu za ocean nigdy przedtem nie był.





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