Alphonso Davies: Nie widzę powodu, by Lewandowski nie został Piłkarzem Roku

"Die Roten" kontynuują swoją zwycięską passę w Bundeslidze - podopieczni Juliana Nagalsmanna, choć nie bez drobnego potknięcia, spokojnie zwyciężyli nad ligowym beniaminkiem Greuther Fuerth.

Gole dla Bayernu w tym spotkaniu strzelili Thomas Mueller i Joshua Kimmich, padła także jedna bramka samobójcza ze strony Sebastiana Griesbecka. "Koniczynki" zdołały odpowiedzieć w samej końcówce spotkania jednym trafieniem Cedrika Ittena, ale to oczywiście nie mogło odwrócić już losów tego starcia.



Robert Lewandowski tym razem bez gola

Na listę strzelców nie wpisał się tym razem Robert Lewandowski, choć Polak rozegrał pełne 90 minut w potyczce z Greuther Fuerth. Być może z tego też powodu po meczu jego kolega z zespołu, Kanadyjczyk Alphonso Davies, otrzymał pytanie dotyczące "Lewego", a konkretnie tego, czy istnieje powód, by kapitan reprezentacji Polski nie otrzymał nagrody Piłkarza Roku.



Alphonso Davies: Cieszymy się, że Robert Lewandowski jest zdrowy

"Nie widzę takiego powodu. Napastnicy miewają swoje wzloty i upadki, akurat dziś mu nie wyszło. My jesteśmy szczęśliwi, że on jest zdrowy i gotowy do gry" - powiedział Davies. Zawodnik z Kanady chwilę potem ponownie podkreślił, że nie ma powodu, by Lewandowski nie został Piłkarzem Roku.

Robert Lewandowski zdobył jak dotychczas siedem bramek we wszystkich spotkaniach Bundesligi w tym sezonie. Tyle samo trafień na swoim koncie ma obecnie Erling Haaland z Borussii Dortmund.

Zdjęcie Marcel Sabitzer, Robert Lewandowski, Leon Goretzka i Alphonso Davies świętują zdobycie gola w starciu z Greuther Fuerth / CHRISTOF STACHE/AFP/East News / East News

PaCze