Ależ wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Został liderem, Kane i Mbappe w tyle

Robert Lewandowski był decydujący w zwycięstwie Barcelony na Estadio Balaidos. Stadion w Vigo w ostatnich latach był jednym z najtrudniejszych terenów dla "Dumy Katalonii", a trzy gole Polaka znacznie pomogły w jego podbiciu. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:2 i zmniejszyli stratę do Realu Madryt do trzech punktów.

Jak policzył Flashscore, to był 26. "trójpak" Lewandowskiego w ostatnich 10 latach. Wyprzedził tym samym Harry'ego Kane'a. Wyliczenia musiały sięgnąć października 2015 r., bo 25. "najświeższy" hat-trick angielskiego napastnika miał miejsce 25.10. tamtego roku przeciwko West Bromwich Albion.

Robert Lewandowski - Harry Kane 26:25. Bitwa na hat-tricki trwa

Lewandowski jest numerem jeden na świecie w tym zestawieniu. W tyle zostali Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i póki co Kylian Mbappe (po 23) oraz Erling Haaland (21). Dalej mamy przepaść - po 10 uzbierali Sergio Aguero, Luis Suarez, Wissam Ben Yedder i Pierre-Emerick Aubameyang.

Zestawienie obejmuje najlepszych dziesięć lig europejskich, rozgrywki pucharowe i kadry narodowe. Oznacza to, że Ronaldo i Messi mogą poprawić się tylko podczas meczów reprezentacji.

Na 26 "trójek" Polaka składają się 3 w Lidze Mistrzów, 14 w Bundeslidze, 1 w Pucharze Niemiec i 1 w Superpucharze tego kraju, 3 w LaLiga oraz 4 w reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze Mistrzów ADRIA PUIGANADOLUAnadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski i Harry Kane Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP AFP