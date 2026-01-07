Marc Guehi to prawdziwa podpora Crystal Palace, z którym nie tak dawno wywalczył Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty - i nie jest tu mowa tylko o fakcie, że reprezentant Anglii nosi w ekipie "Orłów" opaskę kapitańską.

Środkowy obrońca to obecnie nieodzowny element układanki trenera Olivera Glasnera, natomiast... coraz więcej znaków wskazuje na to, że szkoleniowiec już niebawem będzie musiał szukać zastępstwa dla 25-latka, bowiem znalazł się on na celowniku szeregu wielkich europejskich zespołów.

Guehi w orbicie zainteresowań Barcelony, Crystal Palace pogodzone z transferem. Katalończycy mają jednak problem

W gronie wspomnianych ekip jest chociażby FC Barcelona, która jednak chciałaby ściągnąć Guehiego do siebie najwcześniej latem tego roku, kiedy to stanie się on wolnym agentem. Tutaj zaczynają się piętrzyć pewne problemy, bo jak informował jeszcze w końcówce grudnia kataloński "Sport" futboliście zależałoby na jak najszybszym rozstrzygnięciu kwestii swojej najbliższej zawodowej przyszłości, co stawia "Barcę" w co najmniej naprawdę trudnej sytuacji.

Obecnie "pole position" w wyścigu o gwiazdora CP zdaje się mieć Manchester City. ""Nie jestem naiwny. Jeśli City złoży ogromną ofertę i Marc będzie chciał ją przyjąć, to się to stanie" - mówił ostatnio Glasner cytowany m.in. przez "The Athletic" i "The Times".

Jeśli popatrzy się tylko na aspekt sportowy, to wszyscy w klubie powiedzą, że Marc musi zostać. Prezes powie to samo, natomiast nie jest to jednowymiarowe. Sytuacja finansowa również jest bardzo ważna.

Barcelona czeka, Manchester City zdeterminowany. Najbliższe tygodnie mogą wszystko rozstrzygnąć

Ben Collins, dziennikarz BBC Sport, wskazuje, że "The Citizens" są obecnie już szczególnie zdeterminowani w kwestii zakontraktowania defensora w związku z ostatnimi kontuzjami Josko Gvardiola oraz Rubena Diasa. Do tego warto pamiętać, że przed sezonem Guehiego na swój celownik wziął także Liverpool, ale jego oferta wynosząca - bagatela - 35 mln funtów została wówczas odrzucona przez ekipę z Selhurst Park.

Jeśli Lewandowski i spółka doczekają się wzmocnienia swych szeregów przez Anglika latem, to najpierw angielscy giganci musieliby całkowicie pokpić obecną sposobność do negocjacji. Najbliższe tygodnie będą szalenie ciekawe...

