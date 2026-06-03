Ależ walczą o Lewandowskiego. Dołożyli miliony. Porozumienie o krok

Sprawy toczą się bardzo szybko. Temat przenosin Roberta Lewandowskiego do Fenerbahce Stambuł podnoszony był przez tureckich dziennikarzy wielokrotnie. Bardziej miało to miejsce jednak w pierwszej połowie minionego sezonu.

Ostatniej głośniej było natomiast o możliwym transferze "Lewego" do Chicago Fire w MLS albo do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Nieśmiało pisało się też o zainteresowaniu Manchesteru United, a Niemcy sensacyjnie chcieli nawet powrotu 37-latka do Bayernu Monachium.

Dołożyli kilka milionów Lewandowskiemu. I kluczowe dwa słowa

Nagle gruchnęły jednak wieści, że do walki o Lewandowskiego ponownie włączyło się Fenerbahce. Konkretniej robi to Hakan Safi, główny kandydat na nowego prezesa tureckiego giganta. Działacz wydaje się bardzo zdeterminowany i transfer Lewandowskiego wykorzystuje jako kartę przetargową do wygrania wyborów.

O determinacji Safiego najlepiej świadczy fakt, że w ciągu doby znacznie podwyższył swoją propozycję dla "Lewego". Jeszcze we wtorek dziennikarze informowali, że oferta dla Polaka zakłada dwuletni kontrakt na mocy którego miałby zarabiać 10 milionów euro rocznie.

To już jednak nieaktualne. Kandydat na prezesa Fenerbahce poszedł o krok dalej i zaoferował "Lewemu" już 15 milionów euro za sezon. Co więcej kontrakt miałby zostać podpisany na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Lewandowski mógłby także liczyć na bonusy za wyniki. Takie informacje przekazał na swoim X dziennikarz Yağız Sabuncuoğlu, którego obserwuje ponad 2 mln internautów.

Turecki dziennikarz na tym jednak nie poprzestał, według jego informacji po najnowszej propozycji Safi jest bliski porozumienia z Lewandowskim. Warunek jest jeden, żeby mógł dopełnić ewentualnych formalności z Polakiem, musi zostać wybrany na nowego prezesa Fenerbahce.





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