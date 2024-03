- Cały Paryż od lat marzy o tym tytule, do tego Mbappe chce pozostawić po sobie pomnik. Dla zespołu to dobrze, że ma tylko jedną supergwiazdę, a nie kilka, tak jak wcześniej. Do tego w Barcelonie, podobnie jak w Bayernie, po sezonie odchodzi trener, co powoduje dyskomfort w klubie. Coś takiego wpływa na zespół - argumentuje słynny pomocnik na łamach "Mundo Deportivo".