Ależ słowa o Annie Lewandowskiej. I to prosto z Hiszpanii

Hiszpanie są oczarowani Anną Lewandowską. Co za słowa

Dodano również, że kobieta wróciła niedawno z Polski. Anna przyjechała do ojczyzny na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Żona piłkarza spotkała się osobiście ze sztabem Jerzego Owsiaka i wyraziła pełne poparcie dla działań fundacji. Później czekały ją kolejne obowiązki. Trenerka zorganizowała obóz treningowy. "Obóz Camp by Ann to projekt, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tu wszystko się zaczęło. To tu zaraziłam się miłością do sportu, która trwa do dzisiaj. Każdy powrót tutaj daje mi ogromną siłę do działania! Dojo Stara Wieś to przepiękne miejsce, z którym mam ogromną masę wspomnień" - przyznała na Instagramie celebrytka.