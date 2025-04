Ależ sceny na konferencji prasowej Simeone. Nagle wypalił o... Lewandowskim

Do końca sezonu La Liga pozostało 7 kolejek. Na chwilę obecną pozycje lidera zajmuje FC Barcelona, która zgromadziła na swoim koncie 70 punktów. 4 "oczka" mniej ma natomiast Real Madryt, który wciąż stara się nadgonić stratę do "Dumy Katalonii". Choć wydaje się, że wyścig o mistrzowski tytuł rozegra się między tymi dwoma ekipami, to wciąż pewne szanse na nawiązanie walki ma Atletico Madryt. Zespół prowadzony przez Diego Simeone, ma obecnie 63 punkty, czyli o trzy mniej niż ich rywale z Madrytu oraz siedem mniej niż "Duma Katalonii".

