Ależ obrazek z Chicago. Nagrali Roberta Lewandowskiego. "Zjawiła się legenda"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Robert Lewandowski powoli aklimatyzuje się w "Wietrznym Mieście". W poniedziałek odwiedził halę, na której swoje spotkania rozgrywa koszykarskie Chicago Bulls. "Byki" nie omieszkały poinformować o tym na swoich mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu już poświęciły 37-latkowi osobny wpis.

Robert Lewandowski w szarej bluzie i z koszulką Chicago Bulls z numerem 9, siedzi przed mikrofonem na tle ścianki.
Robert Lewandowski z koszulką Chicago BullsJACEK BOCZARSKI / ANADOLUGetty Images

To był ważny poniedziałek dla Roberta Lewandowskiego. Po północy czasu polskiego Chicago Bulls, czyli znany koszykarski klub zamieścił na swoich mediach społecznościowych najpierw zdjęcie, a następnie filmik. Pokazywały one polskiego napastnika zwiedzającego United Center, czyli halę, na której swoje mecze rozgrywają "Byki".

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Przywitał go napis "Welcome Robert Lewandowski" na ekranie. Nasz rodak dostał koszykarską koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem "9". Został żartobliwie poproszony, by sprawdzić, czy może zrobić wsad. "RL9" zaśmiał się i odpowiedział: "Muszę skoczyć wysoko, tak?". Chętnie pozował do zdjęć z kibicami.

Dziś zjawiła się legenda
napisało Chicago Bulls

"Robert dziś odwiedzał legendarne sportowe miejsca Chicago, więc musiał być przy pomniku Michaela Jordana w United Center" - napisał na X Przemysław Garczarczyk. Widać to właśnie na powyższym nagraniu. Pomnik "MJ" to zawsze dla każdego jedno z najważniejszych elementów wycieczki. Jordan jest uznawany za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego zawodnika wszech czasów. Wygrał z Bulls 6 mistrzostw NBA, a z reprezentacją Stanów Zjednoczonych dwa złote medale olimpijskie.

Przypomnijmy, że Bulls powitało "Lewego" w mieście już 29 czerwca, czyli zaraz po potwierdzeniu transferu do piłkarskiego Fire. "Byki" najprawdopodobniej od początku były więc zainteresowane ugoszczeniem go w swoich progach. Teraz to stało się faktem.

Już widać komentarze użytkowników zachęcające do odwiedzenia Chicago Bears, czyli zespołu ligi NFL.

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Przemysław Langier
Mężczyzna w sportowej bluzie z numerem 9, siedzący na fotelu z logo klubu piłkarskiego na tle czerwonej ściany z powtarzającymi się emblematami, przed mikrofonem konferencyjnym.
Robert LewandowskiKAMIL KRZACZYNSKI / AFPAFP
Mężczyzna w ciemnej kurtce siedzący na stadionowej ławce z poważnym wyrazem twarzy, w tle widoczne fragmenty kolorowych reklam.
Robert LewandowskiPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i sportowym stroju przechodzi obok tłumu fanów, z których jeden trzyma koszulkę piłkarską z numerem 9.
Robert LewandowskiPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East NewsEast News


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