To był ważny poniedziałek dla Roberta Lewandowskiego. Po północy czasu polskiego Chicago Bulls, czyli znany koszykarski klub zamieścił na swoich mediach społecznościowych najpierw zdjęcie, a następnie filmik. Pokazywały one polskiego napastnika zwiedzającego United Center, czyli halę, na której swoje mecze rozgrywają "Byki".

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Głośna wizyta Lewandowskiego. Od razu pokazali w sieci. Tak go określili

Przywitał go napis "Welcome Robert Lewandowski" na ekranie. Nasz rodak dostał koszykarską koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem "9". Został żartobliwie poproszony, by sprawdzić, czy może zrobić wsad. "RL9" zaśmiał się i odpowiedział: "Muszę skoczyć wysoko, tak?". Chętnie pozował do zdjęć z kibicami.

Dziś zjawiła się legenda

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"Robert dziś odwiedzał legendarne sportowe miejsca Chicago, więc musiał być przy pomniku Michaela Jordana w United Center" - napisał na X Przemysław Garczarczyk. Widać to właśnie na powyższym nagraniu. Pomnik "MJ" to zawsze dla każdego jedno z najważniejszych elementów wycieczki. Jordan jest uznawany za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego zawodnika wszech czasów. Wygrał z Bulls 6 mistrzostw NBA, a z reprezentacją Stanów Zjednoczonych dwa złote medale olimpijskie.

Przypomnijmy, że Bulls powitało "Lewego" w mieście już 29 czerwca, czyli zaraz po potwierdzeniu transferu do piłkarskiego Fire. "Byki" najprawdopodobniej od początku były więc zainteresowane ugoszczeniem go w swoich progach. Teraz to stało się faktem.

Już widać komentarze użytkowników zachęcające do odwiedzenia Chicago Bears, czyli zespołu ligi NFL.

Robert Lewandowski KAMIL KRZACZYNSKI / AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News East News





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