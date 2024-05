Niecodzienna droga Fermina - z trzeciej ligi do bramki na Santiago Bernabeu

Fermin Lopez dołączył do szkółki FC Barcelony w wieku 13 lat. Chociaż regularnie awansował do kolejnych roczników, to nigdy nie znajdował się w gronie piłkarzy, którym wieszczy się wielką karierę. A tak od dawna postrzegano choćby Lamine'a Yamala, Gaviego czy Pau Cubarsiego. Warto też dodać, że 20-latek od każdego z wymienionych graczy był starszy. "Blaugrana" wypożyczyła swojego pomocnika na sezon 2022/2023 do trzecioligowego Linares. Tam Fermin rzeczywiście stał się wiodącą postacią drużyny, ale to nie miało prawa robić wrażenia. Tym bardziej, że rezerwy klubu ze stolicy Katalonii również występowały na tym poziomie rozgrywkowym. Lopez pokazał się Xaviemu Hernandezowi (i światu) podczas letniego tournee w Stanach Zjednoczonych. Tam strzelił przepiękną bramkę przeciwko Realowi Madryt, co ugruntowało jego pozycję.