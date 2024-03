Robert Lewandowski od wielu już lat zaliczany jest do grona największych gwiazd futbolu. Polak przez długi czas brylował w niemieckiej ekstraklasie w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a latem 2022 roku przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zasilił szeregi zespołu FC Barcelona. Warto jednak zaznaczyć, że w Niemczech “Lewy" zachwycał kibiców i dziennikarzy skutecznością na boisku i umiejętnością odnalezienia się na murawie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Po transferze do “Blaugrany" natomiast statystyki polskiego napastnika przestały być już tak imponujące. Reklama

2023 rok nie był rokiem Roberta Lewandowskiego

Fani Roberta Lewandowskiego nie mogą także liczyć na znakomite występy 35-latka w barwach reprezentacji Polski. Jeszcze podczas mundialu w Katarze “Biało-Czerwoni" spisywali się bez zarzutów i bez problemu wywalczyli awans do fazy pucharowej. Jeśli zaś chodzi o mistrzostwa Europy panowie nie zdołali nawet wyjść z grupy po eliminacjach do tej imprezy. Z biletu do Niemiec na europejski czempionat cieszyli się Albańczycy i Czesi, Polacy natomiast po zajęciu trzeciego miejsca w grupie otrzymali możliwość występu w barażach. W nich zmierzą się z Estonią, a w przypadku wygranej także z Walią lub Finlandią.

Słabsze występy kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski w ostatnim czasie mocno odbyły się na tym, jak 35-latek postrzegany jest przez kibiców. W styczniu Robert Lewandowski po raz pierwszy od wielu lat nie znalazł się w czołowej dziesiątce plebiscytu na Najlepszego Sportowca Roku Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat . Kilka tygodni później piłkarz otrzymał kolejny cios. Jego nazwiska zabrakło bowiem w zestawieniu najpopularniejszych polskich sportowców przygotowanym przez ARC Rynek i Opinia. Reklama

Robert Lewandowski poza TOP10 w rankingu popularności. Na czele Iga Świątek

Jak zdradziła Sylwia Miszczyk, kierowniczka projektu badawczego Sponsoring Monitor, najpopularniejszą postacią ze świata sportu jest bezsprzecznie Iga Świątek , liderka światowego rankingu kobiecego tenisa. "Dyscypliną, która dostarczała nam w 2023 sportowych emocji, a co więcej satysfakcji z kibicowania był niewątpliwie tenis ziemny. Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy polscy kibice mogą cieszyć się z sukcesów Igi Świątek w wielkoszlemowych turniejach. Odzwierciedlenie tych emocji widać w naszych wynikach. Popularność Igi Świątek rośnie z roku na rok. W roku 2023 zajęła drugie zaraz po Robercie Lewandowskim miejsce w rankingu znajomości sportowców. Co więcej swoim usposobieniem zdobyła również sympatię kibiców i jest najbardziej lubianym polskim sportowcem. Nie można tego niestety powiedzieć o Robercie Lewandowskim, który w przypadku rankingu sympatii nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce" - oznajmiła Miszczyk, cytowana przez "WP SportoweFakty".

W TOP10 najpopularniejszych polskich sportowców znaleźli się kolejno tenisistka Iga Świątek, skoczek narciarski Kamil Stoch, piłkarz Jakub Błaszczykowski, siatkarz Bartosz Kurek, skoczek narciarski Dawid Kubacki, piłkarz Łukasz Fabiański, siatkarz Mariusz Włazły, piłkarz Wojciech Szczęsny, skoczek narciarski Piotr Żyła oraz siatkarz Mateusz Bieniek. Badanie to, jak podkreślono, zrealizowane zostało techniką CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Zakładana wielkość próby realizowanej każdego miesiąca wynosiła N=425. Łączna wielkość zrealizowanej w ubiegłym roku próby wyniosła N=5228. Badanie realizowano od stycznia do grudnia 2023 roku. Reklama

