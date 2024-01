Ale numer, zaskakujący komunikat giganta. W roli głównej Lewandowski

Piłkarscy kibice korzystający aktywnie z mediów społecznościowych mogli trafić w czwartek podczas przeglądania sieci trafić na... zaskakujący widok. Manchester City opublikował bowiem na swoim profilu post z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Zawierał on zdjęcie polskiego napastnika z trenerem Pepem Guardiolą , z krótką wypowiedzią piłkarza o słynnym Hiszpanie.

Pep to geniusz. Dwa lata pod jego wodzą nauczyły mnie więcej, niż wiele pozostałych sezonów. Słuchałeś go, bo wiedziałeś, że po prostu ma rację

Manchester City cytuje Roberta Lewandowskiego. Co za słowa Polaka o Pepie Guardioli

Na stronie internetowej Manchesteru City dostępne są kolejne cytaty z Roberta Lewandowskiego . Jak czytamy, pochodzą one z nowego filmu dokumentalnego o Pepie Guardioli, za produkcję którego odpowiada telewizja BBC.

Pamiętam zwłaszcza naszą jedną wspólną konwersację. Powiedział: "Nie mogą ci pomóc w tym, co masz robić w polu karnym, kiedy masz piłkę, ponieważ wiesz znacznie lepiej niż ja, jak należy się wtedy zachować. Mogę jednak pomóc ci w tym, jak dostarczyć piłkę w pole karne". Dla mnie to było genialne

Obecny snajper FC Barcelona zaznaczył przy tym, że Pep Guardiola bywa szalony, lecz nie zmienia to tego, że jest po prostu piłkarskim geniuszem.

To właśnie Pep Guardiola był pierwszym trenerem Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Hiszpan trafił do ekipy obecnego mistrza Niemiec latem 2013 roku, a Polak dołączył do drużyny rok później. Obaj razem sięgnęli między innymi po dwa mistrzostwa Niemiec oraz jeden krajowy Puchar.