Ciepłe uczucia budzić ma też sam "Lewy", choć na początku nie obyło się bez wątpliwości. "Gdy rozmawiałem z Hiszpanami przed jego transferem, nie mieli większych wątpliwości co do jego formy i jakości piłkarskiej. Zastanawiali się jednak, czy z racji wieku nie będzie mu trudniej. Okazało się, że wszedł do drużyny bez problemu . Zaczął strzelać już w drugim oficjalnym meczu, a potem praktycznie w każdym dokładał gola. Sam byłem zdziwiony, że tak szybko to poszło" - mówi Białkowski.

Jest jednak coś, co mogłoby trochę namieszać. Chodzi o problemy wokół reprezentacji Polski. "Co do spraw pozaboiskowych, to one Hiszpanów w ogóle nie interesują. To nie jest dla nich żaden temat. Może gdyby jakiś tutejszy dziennikarz wyłapał jakieś sytuacje z kadry z udziałem 'Lewego', to powstałoby zainteresowanie. Ale póki co nikt się tym nie zajmuje. Myślę, że Robert też sobie to ceni. To, co dzieje się wokół Barcelony i wokół reprezentacji, to zupełnie inne historie" - twierdzi ekspert.