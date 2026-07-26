Alarm ws. Lewandowskiego. Robi się wielki problem, to nie wygląda dobrze

Kapitan reprezentacji Polski oraz FC Barcelona nie mają jak na razie powodów do radości po tym, gdy rozeszły się ich drogi. Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire, ale pierwsze dwa mecze w jego wykonaniu nie zachwyciły podekscytowanych amerykańskich fanów. Zero bramek oraz asyst mówi samo za siebie. W "Wietrznym Mieście" wierzą, że przełom nadejdzie już za kilka dni, przy okazji domowej konfrontacji z Charlotte FC.

Z równie trudną sytuacją mierzy się FC Barcelona. "Blaugrana" jeszcze nie rozegrała choćby jednego spotkania o punkty, lecz niepokojąco wygląda jej formacja ofensywna. Do zespołu dołączyli co prawda Anthony Gordon oraz Karim Adeyemi. Drużynie jednak brakuje napastnika z prawdziwego zdarzenia, który z miejsca wszedłby na poziom zbliżony do Roberta Lewandowskiego, gwarantując nawet kilkadziesiąt trafień na sezon.

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Na liście życzeń znajduje się Julian Alvarez, aczkolwiek do porozumienia z Atletico daleka droga. "Odejście Lewandowskiego stanowi wyraźny problem dla Barcelony. 19 goli, które strzelił w ostatnim sezonie w barwach Blaugrany, to nie to samo, co 42 w 24/25, 26 w 23/24, ani 33 w 22/23. To jednak garstka bramek, które teraz będą musieli udźwignąć pozostali napastnicy" - napisał już na wstępie Henctor Coca z "mundodeportivo.com".

Oba znane kluby ws. Argentyńczyka nie mogą się dogadać między innymi ze względu na pieniądze. FC Barcelona oferuje około sto milionów euro. Stołeczni natomiast oczekują za swoją gwiazdę znacznie więcej. "Mówi się, że Atletico nie puści go za mniej niż 150. Prawdziwa fortuna jak na zawodnika, który raczej nie dorówna Robertowi Lewandowskiemu pod względem strzelectwa . Czy rozsądne jest płacenie ponad 100 milionów za zawodnika o takich cechach?" - pyta się autor na koniec.

A czas pędzi jak szalony. La Liga rozpocznie się już za mniej niż miesiąc. Nowy nabytek natomiast potrzebuje co najmniej kilku treningów, by odpowiednio zgrać się z kolegami. Efekty nie przyjdą więc natychmiastowo.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Photo by ANDER GILLENEA / AFP AFP





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